Zingaretti difende Gentiloni da Renzi | Ridicolo e offensivo accusarlo

(Di venerdì 23 agosto 2019) L’audio in cui Matteoaccusa Paolodi aver ordito una manovra per far saltare la trattativa fra M5S e Pd arriva sul tavolo di Nicola, che reagisce definendo “” l’attacco dell’ex premier fiorentino all’ex premier romano. “Non è mai esistita ovviamente nessuna manovra del presidenteper far fallire l’ipotesi di un nuovo Governo e sostenerlo è” scrive. “Stiamo nel pieno di consultazioni delicatissime e stiamo lavorando tutti insieme per raggiungere un obiettivo difficile: quello di dare vita a un Governo di svolta per cambiare l’Italia; e questo passa per uno spirito unitario, perre contenuti storia e valori del Partito Democratico”.rinnova “per l’ennesima volta” un ...

