Zazzaroni | La rottura tra Paratici e Marotta non ha giovato a nessuno

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 23 agosto 2019) La separazione tra, scrive Ivansul Corriere dello Sport, non ha. Né ai due singolarmente né ai club in cui adesso si trovano ad operare. Insieme, scrive, rappresentavano la perfezione.“è il miglior direttore generale del calcio europeo”, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti tecnico-amministrativi., invece, “non ha eguali sul piano tecnico-mercantile”. I due, quindi, si integravano alla perfezione. “Ora che sono letteralmente ‘scoppiati’ si ritrovano a dover sviluppare temi supplementari che peraltro non gradiscono”. La cosa è ancora più evidente se si guarda la situazione di. Appare in evidente difficoltà. Condannato a combattere contro il tempo per “aggiustare le liste e i conti”. L'articolo: Latranon hailNapolista.

