Wolfenstein Youngblood | il nuovo aggiornamento va a risolvere alcuni dei problemi

Wolfenstein Youngblood : in arrivo la modalità pausa col nuovo aggiornamento : Machine Games si sta preparando a pubblicare un nuovo aggiornamento per Wolfenstein Youngblood questa settimana, tra le novità più importanti verrà introdotta la modalità pausa per il gioco offline.Oltre la possibilità di poter mettere il gioco in pausa durante le partite offline, il nuovo aggiornamento provvederà a risolvere tutti i problemi che impediscono di completare il gioco al 100%, naturalmente è lecito pensare che la patch arriverà ...

Recensione Wolfenstein Youngblood - gemelle di sangue contro il Nazismo : Si scrive Wolfenstein Youngblood, si legge come l'ultimo passo della più recente evoluzione di una saga che ha scritto, assieme ad una manciata di altri titoli, la storia stessa del genere degli sparatutto in prima persona. Sotto la sapiente guida di Bethesda Softworks, i ragazzi di MachineGames hanno saputo prendere per mano un franchise considerato intoccabile e confezionare un reboot con tutti i crismi, capace di proiettare l'epopea di B.J. ...

Wolfenstein : Youngblood - provato il nuovo capitolo dello sparatutto distopico di Bethesda : Wolfenstein: Youngblood segue nella timeline della saga di sparatutto fantasy/distopica di Bethesda al bellissimo Wolfenstein 2: the new Colossus, vedendo protagoniste le sorelle Jessica e Sophia Blazkowicz, figlie di quel William Blazkowicz eroe dei capitoli precedenti (e celebre personaggio dei titoli anni ’90) disperso in seguito a una missione segreta in Francia. Le ragazze non staranno con le mani in mano e partiranno da una ...

Wolfenstein Youngblood : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Dopo Wolfenstein II – The New Colossus, Bethesda porta su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch un nuovo capitolo della serie, che prende il nome di Youngblood, incentrato sulle figlie di Blazkowicz. Quest’oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione dopo aver trascorso diverso tempo con il gioco su Xbox One X. Wolfenstein Youngblood Recensione Dopo aver eliminato Hitler ed i suoi tirapiedi, Blazkowicz si concede ...

Guida Wolfenstein Youngblood : come ottenere il Laserkraftwerk per aprire ogni porta : Disponibile dallo scorso 26 luglio, Wolfenstein Youngblood è l'ultimo esponente della celebre saga sparatutto di MachineGames e Bethesda Softworks, nato dalla collaborazione con i ragazzi di Arkane Studios - gli stessi di Prey e Dishonored. Uno spin-off per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch che ci porta in un futuro distopico nei panni delle due gemelle Jessica e Sophia, figlie dello storico protagonista B.J. Blazkowicz ora sulle ...

Wolfenstein : Youngblood e Wolfenstein : Cyberpilot sono finalmente disponibili e ci portano a caccia di nazisti in co-op e VR : Tempo di grandi novità per i fan dell'universo di Wolfenstein dato che Bethesda è lieta di annunciare il lancio di due nuovi progetti molto interessanti per chi è alla ricerca di un Wolfenstein diverso dal solito. Vi lasciamo al comunicato ufficiale:"Blazkowicz". Il nome che incute terrore a tutti i nazisti fanatici del passo dell'oca. Questa volta, a portare avanti la tradizione di famiglia e a spingere la feccia nazista di Parigi a indossare ...

Wolfenstein : Youngblood e Wolfenstein : Cyberpilot disponibili da oggi : “Blazkowicz”. Il nome che incute terrore a tutti i nazisti fanatici del passo dell’oca. Questa volta, a portare avanti la tradizione di famiglia e a spingere la feccia nazista di Parigi a indossare due paia di mutande durante le ronde, saranno Jess e Soph, figlie gemelle di B.J. MachineGames, in collaborazione con Arkane Studios Lyon, pubblica oggi Wolfenstein: Youngblood, il primo gioco cooperativo moderno della ...

Wolfenstein : Youngblood - recensione : Sotto la sapiente guida di Bethesda e nelle mani dei talentuosi ragazzi di Machine Games, l'epopea di B.J. Blazkowicz ha saputo rinnovarsi nella più florida delle maniere. La capacità di preservare l'identità di una saga storica del medium videoludico tutto, e seminale per il genere fps, è un risultato di alta caratura. I recenti trascorsi di Wolfenstein sono quanto di più intuitivo, fresco e divertente si potesse chiedere per un franchise che ...

Alle 14 giochiamo in diretta a Wolfenstein Youngblood : a caccia di nazisti con le gemelle Blazkowicz : Parte fortissimo la giornata delle dirette di Eurogamer.it dato che Alle 14:00 di oggi vi mostreremo uno spin-off molto interessante di una iconica serie FPS. Oggi è la giornata di Wolfenstein Youngblood.Per chi non ne avesse mai sentito parlare, ci troviamo Alle prese con una sorta di spin-off del franchise, un titolo incentrato soprattutto sulla co-op e ambientato anni dopo Wolfenstein II. In questo caso non prenderemo il controllo di Blazko ...

Wolfenstein : Youngblood - il nuovo trailer vede le gemelle Blazkowicz alla ricerca del proprio padre : Attraverso un comunicato stampa, Bethesda annuncia il nuovo trailer di Wolfenstein: Youngblood, in arrivo il 26 luglio su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.In questo trailer lo spietato sangue ammazza-nazisti dei Blazkowicz scorre nelle vene di Jess e Soph, figlie gemelle di B.J. alla ricerca del proprio padre a Parigi. Wolfenstein: Youngblood offre ai giocatori lo sterminio nazista più aperto e dinamico della serie e, per la prima ...

Wolfenstein : Youngblood si mostra nel Trailer di lancio : Lo spietato sangue ammazza-nazisti dei Blazkowicz scorre nelle vene di Jess e Soph, figlie gemelle di B.J. alla ricerca del proprio padre a Parigi, nel Trailer di lancio di Wolfenstein: Youngblood. Wolfenstein Youngblood: Il Trailer di lancio Disponibile venerdì 26 luglio per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, Wolfenstein: Youngblood offre ai giocatori lo sterminio nazista più aperto e dinamico della serie e, per ...

Wolfenstein : Youngblood sarà pubblicato un giorno prima su PC : Se avete intenzione di giocare il nuovo Wolfenstein: Youngblood su PC vi conviene chiamare a raccolta i vostri amici in quanto è stato annunciato che tale versione sarà pubblicata un giorno in anticipo rispetto ai piani, ovvero il 25 luglio 2019.Al momento non sappiamo se si tratta di una chiara strategia di Bethesda o se siamo di fronte ad una decisione dell'ultimo minuto (Steam riporta ancora il 26 luglio come data di uscita), tuttavia ...

Wolfenstein : Youngblood non supporterà il ray tracing al lancio : Wolfenstein: Youngblood è uno dei pochi titoli con supporto confermato per ray tracing, ma la funzione a quanto pare non sarà disponibile al lancio. Sebbene l'implementazione del ray tracing sul gioco non è stata ulteriormente approfondita, sembra che l'arrivo di questa feature arriverà molto più in là nel tempo.Durante un'intervista il produttore esecutivo Jerk Gustafsson ha rivelato che il ray tracing non sarà disponibile al lancio del gioco ...

MachineGames : Wolfenstein Youngblood sarà un gioco "intrinsecamente politico" : Wolfenstein: Youngblood introdurrà un sacco di cose diverse per la serie, dalla sua non linearità, a 25-30 ore di contenuto. Ma gli sviluppatori faranno anche in modo che il titolo non sia troppo distante dall'identità della serie. Un elemento di collegamento, saranno i contenuti politici piuttosto ovvi, secondo il produttore esecutivo Jerk Gustafsson.Parlando con Stevivor, Gustafsson ha detto che a causa semplicemente della natura della serie e ...