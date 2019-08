William Hill ai nastri di partenza della Serie A con le sue Migliori Quote

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2019) Parte domani una nuova straordinaria stagione di calcio, con il match di apertura che vede impegnata la capolista delle scorse sette stagioni, la Juventus, in casa del Parma. Dando uno sguardo alla lavagna di, il più autorevole bookmaker britannico, i campioni in carica partono in vantaggio (1.32), nel caso, invece, di vittoria da parte dei crociati la posta verrebbe moltiplicata per 11.00. Allettante l’opzione del pareggio, offerta a 5.25, e non difficile da realizzarsi se si pensa che proprio il Parma ha pareggiato ben il 60% degli esordi stagionali inA, percentuale record tra le squadre attualmente presenti in campionato. In serata sarà il turno di Fiorentina e Napoli. Vincenzo Montella porta un peso importante sulle spalle: i suoi viola hanno perso tutte le ultime sei sfide diA proprio contro la formazione partenopea. La nuova divisa riuscirà a ...

