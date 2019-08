“Walter Nudo ha ritrovato l’amore” | vacanze segrete con la nuova fidanzata

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 23 agosto 2019) Nei mesi scorsi c’è stata grande apprensione per Walter. Il vincitore dell’ultimo Grande Fratello Vip ha avuto “due ischemie al cervello causate da un problema al cuore” che lo hanno costretto al ricovero immediato ma ora sta bene e, a sentire il gossip, ha anchel’amore. Solo a marzo Walter aveva confidato di non avere rapporti sessuali da un anno e mezzo. Quando era adolescente amava sperimentare, ma con l’età adulta è diventato sempre più esigente, evitando di gettarsi a capofitto in conoscenze che non lo convincono fino in fondo, raccontava. “È da un anno e mezzo che non faccio l’amore. Da ragazzo non mi sono risparmiato, adesso sono più esigente”. Dalla relazione avuta con la ballerina Tatiana Tassara Walter ha avuto due figli, Elvis e Martin Carlos, poi ha sposato la stilista Celine Mambour. (Continua dopo la foto) Durante la permanenza di ...

