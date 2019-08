Vuelta a España 2019 | le dichiarazioni dei favoriti Aru | “Tornerò ai miei livelli”

Vuelta a España 2019 : la guida completa. Tappe - percorso - favoriti - altimetria - italiani e tantissimo altro : La Vuelta di Spagna 2019 si correrà da sabato 24 aagosto a domenica 16 settembre: tre settimane di passione, 21 Tappe da disputare, oltre 3500 chilometri di sudore e di fatica per i ciclisti che si cimenteranno sulle strade iberiche. La corsa Rosa si preannuncia più spettacolare che mai, caratterizzata da un percorso particolarmente impegnativo con una sfilza di salite che sicuramente faranno la differenza. Il parterre non è dei migliori visto ...

Vuelta a España 2019 : le speranze dell’Italia. Fabio Aru punta alla top-5 - Formolo indeciso tra la classifica e una vittoria di tappa : Con l’uscita di scena di Domenico Pozzovivo (Bahrein-Merida) a causa del brutto incidente di cui è stato vittima, l’Italia ha perso una delle sue punte principali per la prossima Vuelta a España. Un’assenza pesante, a maggior ragione perché la truppa azzura, quest’anno, non è particolarmente folta. Le speranze italiane sono, dunque, riposte soprattutto sul vincitore della Vuelta 2015 Fabio Aru (UAE Team Emirates) e sulle ...

Vuelta a España 2019 - la startlist e i pettorali di partenza della cronometro a squadre. Programma - orari e tv : Tutto pronto per la partenza della Vuelta a España 2019, ultimo grande appuntamento per le corse a tappe del calendario ciclistico internazionale che prenderà il via domani, sabato 24 agosto, dalla località iberica di Torrevieja. La prima frazione sarà una cronometro a squadre di 13.4 km su un tracciato completamente pianeggiante e semplice anche dal punto di vista planimetrico, dove le formazioni più esperte nella tipologia di gara si ...

Vuelta a Espana 2019 : su che canale vederla in tv? Non c’è la RAI - ecco come seguirla su Eurosport e DAZN : C’è grande attesa per l’inizio della Vuelta a Espana 2019 che prenderà il via da Salinas de Torrevieja domani 24 Agosto. Al via molti dei big del mondo del ciclismo, che puntano alla vittoria della terza e ultima grande corsa a tappe della stagione. Il percorso, come da tradizione, sarà caratterizzato da moltissime salite che renderanno molto dura la gara. Al via 176 i corridori in rappresentanza di 22 squadre. come detto in ...

Vuelta a España 2019 - il percorso tappa per tappa. Montagne a non finire - sarà battaglia tutti i giorni : Ventuno tappe e 3272,2 chilometri totali per la Vuelta a España 2019 che partirà questo sabato da Salinas de Torrevieja e si concluderà domenica 15 settembre a Madrid. Nove tappe di montagna, sei di pianura, quattro collinari, una cronometro individuale, una di squadra e due giorni di riposo caratterizzeranno la settantaquattresima edizione della corsa a tappe iberica che andiamo ad analizzare frazione dopo frazione. Con DAZN segui la Vuelta di ...

Vuelta a España 2019 : il numero dei corridori per nazione. Prima la Spagna con 35 - Italia terza con 13 : Definita ufficialmente la startlist della Vuelta a España 2019, ultimo grande appuntamento con le corse a tappe per il calendario ciclistico internazionale Prima del finale di stagione. La partenza è in programma da Torrevieja con una cronometro a squadre, mentre l’arrivo sarà a Madrid. La 74a edizione dell’appuntamento vedrà al via 22 squadre per un totale di 176 corridori, con diversi protagonisti di primo piano del panorama mondiale ...

Vuelta a España 2019 : Richard Carapaz non sarà al via! Fatale la caduta di domenica al vincitore del Giro d’Italia - Rojas al suo posto : Finisce ancor prima di cominciare la Vuelta a España di Richard Carapaz. L’ecuadoriano, vincitore quest’anno del Giro d’Italia, non recupera in tempo utile dalla caduta nel Criterium Profronde van Etten-Leur, in Olanda. A comunicarlo in via ufficiale è la Movistar. L’incidente in questione, domenica scorsa, gli è costato numerose contusioni e ferite, in particolare a una spalla. L’assenza di fratture non è stata ...

Vuelta a España 2019 : tutti gli italiani in gara. Fabio Aru la speranza per la classifica generale - Davide Formolo può lasciare il segno : Manca sempre meno alla partenza della Vuelta a España 2019, ultimo grande appuntamento del calendario ciclistico internazionale prima dell’inizio della stagione autunnale. La battaglia sulle strade iberiche vedrà impegnati alcuni dei protagonisti del panorama mondiale, dal vincitore del Giro d’Italia Richard Carapaz allo sloveno Primoz Roglic, dal colombiano Rigoberto Uran al campione del mondo Alejandro Valverde. La spedizione italiana sarà ...

VIDEO Chris Froome vincitore della Vuelta a España 2011 - il britannico accetta la maglia rossa : trionfo a tavolino dopo 8 anni : Chris Froome ha ufficialmente vinto la Vuelta di Spagna 2011 in seguito alla squalifica comminata a Juan José Cobo per assunzione di sostanze dopanti. Il britannico era venuto a conoscenza della notizia circa un mese fa, pochi giorni dopo il brutto incidente al Giro di Svizzera che lo ha costretto a chiudere anzitempo la stagione e a rinviare il ritorno in gara al prossimo anno. Oggi il keniano bianco ha potuto mostrare in VIDEO la maglia rossa, ...

Vuelta Espana : gli italiani in corsa sono 13 - Aru e Formolo i più attesi : A due giorni dal via della Vuelta Espana è ormai completo il quadro dei partecipanti, che potrà essere modificato solo per qualche infortunio o malanno dell’ultimo momento. Sabato 24 agosto saranno 176 i corridori a prendere il via del terzo grande giro della stagione di ciclismo. Tra questi ci saranno anche tredici italiani, un gruppetto molto ridotto rispetto alle passate edizioni quando le presenze azzurre erano sempre più o meno una ventina. ...

Vuelta a España 2019 : le quote dei book-makers per le scommesse. Favoriti Roglic e Lopez : Due giorni al via della Vuelta a España 2019: sono state ufficializzate le rose, la startlist è completa (anche se con molti assenti di lusso, a partire dal campione uscente Simon Yates). Ventuno tappe tutte da seguire per l’ultimo grande giro stagionale: chi riuscirà ad agguantare la Maglia Rossa? Andiamo a scoprire le quote dei book-makers in chiave Favoriti: Primoz Roglic, terzo all’ultimo Giro d’Italia, è il più atteso in ...

Vuelta a España 2019 : le possibili sorprese per la classifica generale. Fabio Aru ci prova - occhio a Geoghegan : Ormai manca davvero poco. Appena 48 ore e prenderà il via l’ultimo grande giro stagionale, la Vuelta a España 2019, che scatterà da Salinas de Torrevieja con una cronometro a squadre. Startlist con molti assenti, ma con favoriti della vigilia ben prestabiliti, e due squadre da battere: la Movistar di Quintana e Carapaz e la Jumbo Visma di Roglic e Kruijswijk. Andiamo a scoprire chi potrebbero essere le possibili sorprese in chiave ...

Vuelta a Espana 2019 : Richard Carapaz rischia di saltare la corsa a tappe iberica : La Vuelta a Espana 2019 rischia di prendere il via, nella giornata di sabato 24 agosto con la crono-squadre Salinas de Torrevieja-Torrevieja, senza uno dei suoi protagonisti più attesi. La Movistar, infatti, ha annunciato tramite il proprio profilo Twitter che Richard Carapaz è in forte dubbio. Il vincitore del Giro d’Italia, infatti, potrebbe non riuscire ad essere in grado di correre la corsa a tappe spagnola per colpa ...

Vuelta a España 2019 - Tao Geoghegan Hart : il capitano del Team Ineos che vuole stupire : Tao Geoghegan Hart sarà il capitano del Team Ineos alla Vuelta di Spagna che scatterà sabato 24 agosto. Un nome di secondo piano per la corazzata britannica che si presenterà in terra iberica senza i suoi big: Egan Bernal e Geraint Thomas si sono presi un breve momento di pausa dopo la doppietta offerta al Tour de France, Chris Froome è alle prese con il noto infortunio e rientrerà in gara soltanto nel 2020, Pavel Sivakov non si cimenterà in ...