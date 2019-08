Voto di scambio | in Sicilia chiesti 87 rinvii a giudizio | ci sono anche ex sindaci | un

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2019) C’è un assessore della giunta regionale di Nello Musumeci, e il capogruppo all’Ars del movimento del governatore. L’ex presidente della Regione Totò Cuffaro e l’attuale deputato della Lega Alessandro Pagano. È lunga la lista dei politici che il prossimo 4 dicembre dovranno presentarsi di fronte al giudice per l’udienza preliminare Claudio Bencivinni e per i quali il pm di Termini Imerese Annadomenica Gallucci ha chiesto il rinvio aper 87 persone. Daldiall’attentato ai diritti politici:solo alcuni dei reati che sarebbero stati commessi in occasione delle ultime elezioni regionali e di alcune elezioni amministrative in. L’accusa coinvolge, a vario titolo, deputati,, professionisti, avvocati e semplici cittadini che avrebbero venduto, appunto, il proprioin cambio di un posto di lavoro. Cuffaro e l’assunzione all’Ars – L’ex ...

