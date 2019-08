Volley | Mondiali Under 19 | l’Italia travolge la Colombia | terza vittoria consecutiva e

Volley - Mondiali Under 2019 : l’Italia travolge la Rep. Ceca - seconda vittoria per gli azzurrini : seconda vittoria consecutiva per l’Italia ai Mondiali Under 19 di Volley maschile che si stanno disputando a Tunisi. Dopo il sofferto successo ottenuto ieri al tie-break contro la Bulgaria, oggi gli azzurrini sono stati perfetti contro la Repubblica Ceca e si sono imposti con un rapido 3-0 (25-14; 25-12; 25-13). Supremazia totale da parte dei ragazzi di coach Vincenzo Fanizza che hanno così blindato la qualificazione agli ottavi di finale, ...

Volley - Mondiali Under 19 : l’Italia parte vincendo - Bulgaria battuta al tie-break. Che Michieletto : Debutto con i fiocchi per l’Italia agli Europei Under 19 di Volley maschile che sono incominciati oggi a Tunisi. Gli azzurri hanno sconfitto la Bulgaria per 3-2 (25-14; 21-25; 25-17; 22-25; 15-7) e hanno così avuto la meglio contro uno degli avversari più ostici della Pool B in cui figurano anche l’Iran detentore del titolo, la Repubblica Ceca e la modesta Colombia. I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza hanno portato a casa una ...

Volley - Mondiali Under 19 : Italia a caccia del podio. Sfida a USA - Russia e Brasile in Tunisia : I Mondiali Under 19 di Volley maschile si disputeranno in Tunisia dal 21 agosto al XX, la rassegna iridata di categoria farà tappa in Nord Africa dove 20 Nazionali si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato che due anni fa venne conquistato a sorpresa dall’Iran che sconfisse la Russia in finale. Le squadre partecipanti sono state suddivise in quattro gironi da cinque formazioni ciascuno, le prime quattro classificate di ogni ...

Volley - Preolimpico 2019 : i precedenti fra Italia e Serbia. C’è l’incubo dei Mondiali 2018 da spazzare via : Italia e Serbia si stanno preparando per la battaglia campale di questa sera, lo scontro diretto che mette in palio la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: chi vince stacca il pass per la rassegna a cinque cerchi, chi perde viene rimandato al torneo europeo 2020. Al PalaFlorio di Bari andrà in scena la partita più importante dell’anno per entrambe le Nazionali di Volley maschile, due eterne rivali che si sono fronteggiate più volte ...

Volley femminile - Preolimpico 2019 : le convocate dell’Italia ai raggi X. Paola Egonu la stella - confermato il blocco dei Mondiali : L’Italia si sta preparando per l’appuntamento più importante della stagione, il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: la nostra Nazionale di Volley femminile scenderà in campo a Catania nel weekend del 2-4 agosto per affrontare nell’ordine Kenya, Belgio e Olanda. Si tratta di un girone abbastanza complesso per le azzurre, obbligate a vincere il raggruppamento per staccare immediatamente il pass per i Giochi ...

Volley - Mondiali Under 21 : l’Italia si arrende contro l’Iran - tie-break letale in finale. Argento per gli azzurri : La maledizione della Finale dei Mondiali Under 21 di Volley maschile si è abbattuta ancora una volta contro l’Italia. La nostra Nazionale inseguiva il primo titolo iridato della sua storia dopo aver perso ben tre atti conclusivi (1985, 1991, 1993) e sperava di sfatare il tabù ma anche a Manam (Bahrain) non c’è stato nulla da fare. L’Iran si è imposto per 3-2 (17-25; 25-17; 25-23; 22-25; 15-12) al termine di una partita molto ...

Volley - Finale Mondiali Under 21 : Italia-Iran. Data - programma - orario d’inizio e tv. Come vedere la partita in diretta : L’Italia affronterà l’Iran nella Finale dei Mondiali Under 21 di Volley maschile, gli azzurrini scenderanno in campo sabato 27 luglio (alle ore 18.00) a Manama (Bahrain) per fronteggiare gli ostici persiani nel match che mette in palio il titolo iridato. La nostra Nazionale non ha mai conquistato questo trofeo nella sua storia, l’ultimo atto disputato risale addirittura a 26 anni fa: i ragazzi del CT Monica Cresta vogliono ...

Volley - Mondiali Under 21 : Italia mastodontica - gli azzurri travolgono la Russia e volano in Finale! Caccia al primo titolo : L’Italia firma una nuova impresa eccezionale, sconfigge la Russia per 3-1 (24-26; 25-19; 25-22; 25-21) e si qualifica alla Finale dei Mondiali Under 21 di Volley maschile. Gli azzurrini sono semplicemente stati superlativi a Manama (Bahrain), dopo sei vittorie consecutive nelle due fasi a gironi non hanno lasciato scampo a una delle grandi favorite della vigilia e hanno così staccato il biglietto per l’atto conclusivo della rassegna ...

Volley - Mondiali Under 21 2019 : Italia senza limiti - azzurri in semifinale! Travolta l’Argentina - ora c’è la Russia : L’Italia travolge l’Argentina con un secco 3-0 (25-21; 25-13; 25-19) e vola in semifinale ai Mondiali Under 21 di Volley maschile, gli azzurri hanno completato il percorso netto nelle due fasi a gironi e proseguono la propria avventura nella rassegna iridata che si sta disputando in Bahrain. I ragazzi di coach Monica Cresta si giocheranno una medaglia, il prossimo avversario sarà la Russia mentre l’altra semifinale sarà tra ...

Volley - Mondiali Under 21 2019 : l’Italia si sbarazza dell’Iran e vede la semifinale - Lavia e Gamba indemoniati : L’Italia ha sconfitto l’Iran per 3-1 (25-23; 25-22; 20-25; 31-29) ai Mondiali Under 21 di Volley maschile e ha compiuto un passo importante verso la qualificazione alle semifinali della rassegna iridata di categoria, alla nostra Nazionale basterà una sconfitta al tie-break contro l’Argentina per raggiungere l’obiettivo ma potrebbe anche essere sufficiente un set contro l’Albiceleste in caso di quoziente punti ...

Volley - Mondiali Under 21 2019 : l’Italia travolge il Bahrain - primo passo verso le semifinali : L’Italia ha letteralmente travolto il Bahrain con un roboante 3-0 (25-10; 25-15; 25-13) ai Mondiali Under 21 di Volley maschile, gli azzurrini hanno annichilito i modesti padroni di casa con una facilità disarmante e hanno compiuto un primo passo importante verso la qualificazione alle semifinali della rassegna iridata. Domani (ore 15.30) sfida all’Iran che oggi ha sconfitto l’Argentina per 3-1, una vittoria varrebbe ...

Volley femminile - Mondiali Under 20 2019 : l’Italia conquista l’argento - azzurre avanti 2-0 ma il Giappone inventa la rimonta : L’Italia non riesce nell’impresa di vincere i Mondiali Under 20 di Volley femminile, le azzurre si sono dovute accontentare della medaglia d’argento nella maniera più rocambolesca: le ragazze del CT Massimo Bellano si sono trovate avanti per 2-0 nella finale giocata ad Aguascalientes (Messico) ma poi hanno subito la rimonta del Giappone che si è imposto per 3-2 (23-25; 21-25; 25-20; 25-19; 15-12). L’Italia, che in ...

Volley femminile - Mondiali Under 20 2019 : Italia-Turchia 3-2. Le azzurre rimontano due set e volano in finale per il titolo! : Notte indimenticabile per la Nazionale italiana ai Mondiali Under 20 2019 di Volley femminile in corso di svolgimento in Messico. La formazione allenata da Massimo Bellano ha sconfitto la Turchia con il risultato di 3-2 (19-25; 24-26; 25-21; 25-16; 18-16) con una sensazionale rimonta al termine di un incontro equilibratissimo ed appassionante e ha quindi conquistato l’accesso alla finale della rassegna iridata giovanile. Le azzurre ...

Volley - Mondiali Under 21 2019 : Italia-Brasile 3-0. Azzurri inarrestabili - terza vittoria e primo posto nel girone! : Si conclude con il terzo successo consecutivo per la Nazionale italiana la prima fase del Mondiale Under 21 2019 di Volley maschile, in corso in Bahrain fino alla prossima settimana. Nella sfida valida per la prima posizione nel gruppo D, la formazione allenata da Monica Cresta ha superato agevolmente il Brasile con un convincente 3-0 (25-22; 25-15; 25-18) concludendo a punteggio pieno dopo le vittorie contro Canada e Polonia. L’esito ...