Volkswagen - Richiamo per 679 000 auto negli auto negli Usa

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 23 agosto 2019) Laha avviato unStati Uniti: la Casa tedesca ha deciso di intervenire su 679.000 veicoli venduti in America dal 2011 a oggi per un problema elettrico sul blocco di accensione. Un guasto elettrico per lecon cambiomatico. Secondo le informazioni diffuse non sono stati segnalati incidenti con feriti a causa di questo problema. Sui modelli con cambiomatico e freno a mano meccanico (e prive di sistema Keyless) il mancato inserimento della posizione di parcheggio potrebbe non essere segnalato una volta estratta la chiave di avviamento, permettendo così al veicolo di muoversi in maniera anomala. I concessionari interverranno installato un nuovo componente per i modelli Jetta, Beetle, Beetle Convertible, e Golf. Oltre 540.000 esemplari appartengono alla serie della Jetta, con numeri molto più contenuti per tutte le altre versioni degli altri ...

