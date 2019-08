Vigevano | incendio in palazzina | morta anziana di 88 anni

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 23 agosto 2019) Marco Della Corte L'è stato segnalato poco dopo le ore 9:00, laè stata devastata da fumo e fiamme, la donna non è riuscita a salvarsi Un', Luciana Firpo, è deceduta nel corso di unche ha interessato una, in provincia di Pavia. L'episodio si è verificato fra via Mentana e via Caprera nella mattina del 23 agosto 2019. La donna risiedeva al primo piano dell'edificio, che è stato invaso dal fumo e dalle fiamme. La poverina non ha avuto scampo. Il corpo senza vita della signora Luciana è stato rinvenuto lontano dalle fiamme. Secondo alcune testimonianze, l'sarebbe stato preceduto da un'esplosione. Gli altri appartamenti risultavano essere vuoti al momento dell'e, di conseguenza, non si segnalano ulteriori vittime. L'appartamento del secondo piano, che si trova al di sopra del primo, è stato dichiarato ...

