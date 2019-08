VIDEO Maverick Viñales MotoGP | GP Gran Bretagna 2019 | “Il grip è molto migliorato | domani

VIDEO Maverick Vinales - GP Austria 2019 : “Soffriamo - ma la situazione è migliore rispetto al 2018” : Maverick Vinales si presenta al sabato del Gran Premio d’Austria 2019 della MotoGP con un buon tempo che lo qualifica in scioltezza alla Q2 e con una boccata di ossigeno. I problemi, come spiega il campione spagnolo, non mancano alla Yamaha, ma la situazione nel complesso è decisamente migliore rispetto a quanto visto nel 2018. Una sorpresa positiva, come spiega l’ex Suzuki, arriva dalla potenza che, almeno per il momento, non è ...