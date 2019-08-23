romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 19:45: VIABILITÀ 23 AGOSTO 2019 ORE 19:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 19:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #23-08-2019 -
Dalla Rete Google NewsTitoli Stato: spread Btp-Bund chiude in calo a 187 punti - Affaritaliani.it
Titoli Stato: spread Btp-Bund chiude in calo a 187 punti Affaritaliani.it
Milano, 18 lug. (AdnKronos) - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude la giornata in calo a 187 punti base rispetto all'apertura a 190 punti base, con il ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CODE SULL’AUTOSTRADA A1 Roma-NAPOLI PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA CAIANELLO E SAN VITTORE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SI CONSIGLIA L’USCITA PER CAIANELLO. SEMPRE SULL’AUTOSTRADA Roma-NAPOLI SEGNALIAMO CODE PER MALTEMPO TRA FERENTINO E ANAGNI NELLE DUE DIREZIONI; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INVECE, INCOLONNAMENTI SEMPRE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO INTENSO SULL’AUTOSTRADA A1 TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE; PER CHI VIAGGIA SULLA TIBURTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA VILLANOVA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA; ANCORA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORA RISOLTO, TRA VICO MATRINO E CAPRANICA IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO INTENSO SULL’AUTOSTRADA A1 TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE; PER CHI VIAGGIA SULLA TIBURTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA VILLANOVA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA; ANCORA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORA RISOLTO, TRA VICO MATRINO E CAPRANICA IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO; SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA PER INCIDENTE, TRA VICO MATRINO E CAPRANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA MARINA DI ARDEA E CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO; SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA PER INCIDENTE, TRA VICO MATRINO E CAPRANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA MARINA DI ARDEA E CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO; SEGNALIAMO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E INFERNETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO; SEGNALIAMO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E INFERNETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: AL MOMENTO CIRCOLazioNE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO; SEGNALIAMO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E INFERNETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CASSINO DIREZIONE Roma ANCHE SULLA PONTINA INCIDENTE CON TRAFFINO INTENSO ALTEZZA PORTO BADINO IN ENTRAMBI I SENSI MENTRE SULLA A1 FIRENZE Roma: CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE INCENDIO CON FUMO SUL BIVIO DELLA A1 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI CODE PER INCIDENTE ALTEZZA DI CEPRANO DIREZIONE Roma MENTRE SULLA A1 FIRENZE Roma: CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE SU VIA AURELIA CODE A TRATTI DA CIVITAVECCHIA A SANTA MARINELLA NEI DUE SENSI SULLA LITORANEA CODE A TRATTI DAL TERZO CANCELLO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SU VIA AURELIA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI CIVITAVECCHIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E PIU AVANTI SULLA STESSA, SEMPRE CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA E SANTA SEVERA SEMPRE NEI DUE SENSI SULLA CIMINA ALL’ALTEZZA DI RONCIGLIONE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIALE S.FRANCESCO D’ASSISI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 09.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SU VIA AURELIA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI CIVITAVECCHIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E PIU AV ANTI SEMPRE SULL’AURELIA SEMPRE CODE A TRATTI DA SANTA MARINELLA A SANTA SEVERA NEI DUE SENSI PRESTARE ATTENZIONE SU VIA PONTINA CODE IN DIREZIONE Roma PER INCIDENTE TRA BORGO PIAVE E CAMPOVERDE PRESTARE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 09.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SU VIA AURELIA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI CIVITAVECCHIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E PIU AV ANTI SEMPRE SULL’AURELIA SEMPRE CODE A TRATTI DA SANTA MARINELLA A SANTA SEVERA NEI DUE SENSI PRESTARE ATTENZIONE SU VIA PONTINA CODE IN DIREZIONE Roma PER INCIDENTE TRA BORGO PIAVE E CAMPOVERDE PRESTARE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 08.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO ANCORA REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLA CAPITALE SU VIA DI PARITCA INCIDENTE ALTEZZA CASTEL RomaNO SI CONSIGLIA DI PRESTARE ATTENZIONE PRESTARE ATTENZIONE ANCHE SU VIA PONTINA IN DIREZIONE Roma SEMPRE PER INCIDENTE TRA BORGO PIAVE E CAMPOVERDE SU VIA DOMITIANA CODE TRA SANTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 08.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO ANCORA REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLA CAPITALE SU VIA DI PARITCA INCIDENTE ALTEZZA CASTEL RomaNO SI CONSIGLIA DI PRESTARE ATTENZIONE PRESTARE ATTENZIONE ANCHE SU VIA PONTINA IN DIREZIONE Roma SEMPRE PER INCIDENTE TRA BORGO PIAVE E CAMPOVERDE SU VIA DOMITIANA CODE TRA SANTA ...