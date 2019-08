Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 08 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLA CAPITALE SULLA A24 Roma-TERAMO, TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI TRA VICOVARO E CARSOLI VERSO TERAMO PER IL TRASPORTO PUBBLICO, A Roma PER LAVORI SULLA METRO A, NELLE NOTTI DEL 23 E 24 AGOSTO VENERDÌ/SABATO E SABATO/DOMENICA LE ULTIME CORSE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 20.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A24 Roma-TERAMO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CASTEL MADAMA E CARSOLI IN ENTRAMBI ISENSI DI MARCIA PASSIAMO ALLA Roma-FIUMICINO DOVE TROVIAMO CODE IN DIREZIONE DI Roma ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN ESSO. SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO RALLENTAMENTI E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 19.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A24 Roma-TERAMO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CASTEL MADAMA E CARSOLI IN ENTRAMBI ISENSI DI MARCIA SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO RALLENTAMENTI E CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI COLLE ROMITO E LAVINIO CODE A TRATTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 18.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE VEICOLO CHE AVEVA PRESO FUOCO TRA ANAGNI E FERENTINO, ATTUALMENTE IL TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA PASSIAMO ALL’A24 Roma-TERAMO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CASTEL MADAMA E CARSOLI IN ENTRAMBI ISENSI DI MARCIA SPOSTIAMOCI SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 17.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI, DOVE A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE CHE A PRESO FUOCO VI SONO 2 KM DI CODE TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREIZONE DI NAPOLI PASSIAMO ALL’A24 Roma-TERAMO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE PER INCIDENTE TRA CASTEL MADAMA E CARSOLI IN ENTRAMBI ISENSI DI MARCIA SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA DOVE A CAUSA DEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 16.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A24 Roma-TERAMO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN ENTRAMBI ISENSI DI MARCIA PASSSIAMO ALL’A1 Roma-FIRENZE DOVE SEGNALIAMO UN INCIDENTE TRA ATTIGLIANO ED ORVIETO, INVITIAMO A CHI E IN VIGGIO DI PRESTARE ATTENZIONE AI POSSIBILI RALLENTAMENTI. SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA DOVE A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 15.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A24 Roma-TERAMO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE PER INCIDENTE TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE DI TRERAMO CODE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREIZONE DI POMEZIA SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA PONTINA DOVE E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE TRA CASTEL DI DECIAM E CASTEL RomaNO, IN DIREZIONE LATINA SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI TORNIAMO SULLA PONTINA, MA PIU’ A SUD CODE DA VIA TERRACINA A PORTO BADINO, VERSO FORMIA SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO LUNGO LA COSTA LAZIALE PARTIAMO DALL’AURELIA CODE A TRATTI TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PIU’ AVANTI ALTRE CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL QUARTO CANCELLO E TORVAIANICA, NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 22 AGOSTO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE, LA CIRCOLazioNE E’ REGOLARE TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E ARDEATINA, IN ESTERNA USCIAMO DA Roma CI SPOSTIAMO A SUD SULLA VIA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO, NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA FLACCA E LA PARALLELA APPIA POI IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA VIA MARZIALE E VIA FERRUCCI, ...

