Versamento Quote TFR | ottenere i rimborsi e istruzioni Inps

Fonte : leggioggi

(Di venerdì 23 agosto 2019)TFR non dovute. Un recente messaggio(il n. 3025 del 7 agosto scorso) ha come scopo quello di fornire chiarimenti alle aziende che hanno versato ledi TFR maturate dai propri dipendenti al Fondo tesoreria pur non essendovi tenute. Nel documento citato si delineano i passi che i datori devono compiere per gestire il TFR accantonato al Fondo, distinguendo tra coloro che sono o meno in possesso di regolarità contributiva (cosiddetto “DURC”). Analizziamo il messaggio nel dettaglio. Scarica qui il messaggioTFR: cos’è il Fondo tesoreria Il Fondo tesoreriaraccoglie ledi TFR maturate da coloro che sono alle dipendenze di datori di lavoro privati che abbiano almeno 50 addetti. In alternativa, i suddetti lavoratori possono optare per ilalle forme pensionistiche complementari. In sostanza, il Fondo tesoreria si ...

