Venezia 76 | gli italiani al festival

Friuli Venezia Giulia - Arpa : “Buona qualità dell’aria nel 2018 - migliorano le polveri sottili” : La qualità dell’aria in Friuli Venezia Giulia nel 2018 è stata complessivamente buona e mediamente rispettosa dei limiti di legge, con un miglioramento per le polveri sottili rispetto al 2017, in parte dovuto alle condizioni meteorologiche favorevoli alla dispersione degli inquinanti. È quanto emerge dalla relazione sulla qualità dell’aria in regione predisposta dall’Arpa Fvg e presentata oggi dall’assessore regionale ...

Venezia 76 programma giornaliero - date - orari - biglietti e ospiti dal 28 agosto al 7 settembre : Venezia 76, il programma giornaliero dal 28 agosto al 7 settembre È stato rilasciato il programma giornaliero di Venezia 76. Dopo le prime anticipazioni, ecco in dettaglio date, ospiti e orari delle proiezioni dal 28 agosto al 7 settembre 2019. La Mostra verrà inaugurata dal film di apertura “”La ...

Venezia - nigeriano senza biglietto attacca capotreno. È già libero : Federico Garau Lo straniero si è subito agitato durante la verifica del titolo di viaggio da parte del dipendente TrenItalia, poi la ha aggredito con violenza. Dinanzi ai poliziotti ha rifiutato di farsi identificare Ha aggredito un capotreno a bordo del treno regionale Trieste-Venezia e per questo è stato fermato ma poi rilasciato con una semplice denuncia a piede libero. Protagonista della vicenda D.G., nigeriano di 32 anni ...

Coppa Italia - il Parma batte 3-1 il Venezia : grande protagonista Gervinho - Inglese sbaglia un rigore : Vittoria per il Parma di Roberto D’Aversa nel terzo turno di Coppa Italia. I ducali passano in vantaggio al 10′ con Gervinho, abile a sfruttare l’assist di Inglese. L’attaccante dedica il gol al Dj Arafat, cantante ivoriano scomparso il 12 agosto scorso. Gervinho sfiora il gol in altre due occasioni, ma Lezzerini è bravo a negarglielo. Nulla può il portiere del Venezia sul colpo di testa di Iacoponi al 22′. ...

Diretta Parma-Venezia Coppa Italia - debutto stagionale per gli uomini di mister D'Aversa : 17.09 - Siamo in attesa di conoscere le formazioni ufficiali di Parma-Venezia 17.05 - Esordio stagionale per i ducali di mister D'Aversa, che ospitano allo stadio Ennio Tardini il Venezia, reduce invece dal successo di domenica scorsa per 2-1 sul Catania: al Pierluigi Penzo decisero il match Zuculini e Aramu, che annullarono la rete del momentaneo pareggio degli ospiti di Silvestri...Continua a leggere

Giornate degli autori 2019 a Venezia 76 - il Premio SIAE a Marco Bellocchio per “Il Traditore” : Giornate degli autori 2019, Marco Bellocchio vince il Premio SIAE Marco Bellocchio, Pierfrancesco Favino e Luigi Lo Cascio a Cannes 72 Svelato il Premio SIAE “Giornate ...

Venezia - archistar Calatrava condannato a risarcire 78mila euro per gli extra-costi del quarto ponte sul Canal Grande : Santiago Calatrava è stato condannato dalla Corte dei conti di Venezia, in appello dopo l’assoluzione in primo grado, a pagare 78.000 euro per danno erariale nella realizzazione del ponte della Costituzione. L’architetto catalano ha disegnato e progettato il discusso quarto ponte sul Canal Grande a Venezia, costato 11,6 milioni di euro a fronte dei 7 milioni previsti. La sentenza parla di una “macroscopica negligenza”. L’architetto ...

Venezia 76 : gli orari e le proiezioni dal 27 al 31 agosto : Venezia 76 ha finalmente rilasciato il programma della kermesse e possiamo conoscere con certezza orari e proiezioni previste per i primi giorni. Dal 27 al 31 agosto 2019 ci sarà la possibilità di assistere alle anteprime, grazie ad una scaletta fitta che occupa il pomeriggio e la fascia serale. Non tutte le pellicole tuttavia saranno fruibili dal pubblico: per alcune proposte occorrerà l’invito, come specificheremo all’interno di ...

Felberbaum - Foglietta e Ramazzotti a Venezia per Vanity Stage : Vanity Fair e Campari insieme per raccontare le eccellenze del cinema italiano. Sarah Felberbaum, Anna Foglietta e Micaela Ramazzotti saranno le straordinarie protagoniste dei 3 Vanity Fair Stage che si terranno a Venezia durante la settantaseiesima Mostra del Cinema, inserendosi all’interno del palinsesto di incontri previsti dal brand presso l’esclusiva Lounge Campari. Appuntamenti in un contesto unico, in cui le protagoniste si ...

Venezia - tassista si rifiuta di accompagnarli perché ubriachi : gli rompono naso e mascella : Tre persone, probabilmente residenti in zona, hanno aggredito e picchiato con violenza un giovane tassista che si sarebbe rifiutato di accompagnarli fino al Lido di Venezia perché visibilmente ubriachi.Continua a leggere

