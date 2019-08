Valentino Rossi MotoGP | GP Gran Bretagna 2019 | “Prima giornata molto positiva | sono

MotoGp - Valentino Rossi torna quarto nelle FP2 grazie al VAR : il Dottore mette le cose in chiaro : Il pilota della Yamaha è stato al centro di un piccolo giallo al termine della seconda sessione di prove libere, risolto poi a suo favore dalla Direzione Gara Quarta posizione per Valentino Rossi nella seconda sessione di prove libere, caratterizzata da un piccolo giallo riferito ai tempi sul giro ottenuti dal Dottore e da Fabio Quartararo. Cancellati inizialmente per aver superato i limiti della pista, i due riferimenti cronometrici sono ...

LIVE MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA : accolto il ricorso di Valentino Rossi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 2 RISULTATI E CLASSIFICA DEFINITIVA FP2 LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 2 DI MOTO3 AGGIORNAMENTO 16.36: LA GIURIA HA accolto I RICORSI DELLA YAMAHA. SONO DUNQUE CONSIDERATI BUONI I TEMPI OTTENUTI DA FABIO QUARTARARO E Valentino ROSSI, CHE RISALGONO RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E QUARTA POSIZIONE. ECCO LA CLASSIFICA AGGIORNATA. 1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : risultati e classifica prove libere 2. Quartararo davanti a Marquez - quarto Valentino Rossi : Si è conclusa da poco la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2019, dodicesimo appuntamento del Mondiale per quanto riguarda la MotoGP. A dominare la scena è Fabio Quartararo,che viene prima penalizzato per leggera uscita di pista e poi riabilitato con il tempo di 1’59″225. Marc Marquez ferma il cronometro con un ritardo di 251 millesimi, davanti al connazionale Maverick Viñales, a +0″540, e a ...

MotoGp - chef Locatelli e quel retroscena su Valentino Rossi : “vi svelo cosa gli ho cucinato una volta” : Il famoso chef stellato è ospite a Silverstone della Ducati e, prima delle FP2, ha rivelato un piccolo retroscena su Valentino Rossi Prima giornata di prove libere sul circuito di Silverstone, dove i piloti stanno prendendo dimestichezza con il tracciato in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica. AFP/LaPresse In casa Ducati si lavora duro per mettere a punto le moto di Dovizioso e Petrucci, ma c’è anche il tempo ...

