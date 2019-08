Usa | sindaco Casalpusterlengo | ‘lutto cittadino giorno funerali chef Zamperoni’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2019) Milano, 23 ago. (AdnKronos) – Il Comune diproclamerà luttoildeidi Andrea Zamperoni, looriginario della cittadina il provincia di Lodi trovato morto ieri a New York. Lo annuncia ilElia Delmiglio, contattato dall’Adnkronos. “E’ presto per fare altri atti”, spiega dopo aver fatto visita questa mattina alla famiglia. Inon sono ancora stati fissati perché sul corpo del 33enne dovrebbe essere eseguita un’autopsia dalle autorità di New York per chiarire le cause del decesso. In questi giorni nella cittadina è in corso la sagra di San Bartolomeo, patrono di. “Ci sarà un minuto di silenzio nel corso della sagra per ricordare Andrea”, conclude il. L'articolo Usa:, ‘luttoZamperoni’ ...

