US Open 2019 : la marcia di avvicinamento degli italiani direttamente ammessi al tabellone principale : Saranno sei gli italiani ammessi direttamente al tabellone principale degli US Open 2019: Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Marco Cecchinato, Lorenzo Sonego, Andreas Seppi e Thomas Fabbiano. Ecco la loro marcia di avvicinamento all’ultimo torneo del Grande Slam dell’anno. Il tabellone degli italiani agli US Open 2019 Quattro dei nostri portacolori sono stati impegnati nel torneo di vigilia di Flushing Meadows, quello di Winston-Salem. Cecchinato ...

US Open 2019 : il tabellone di Camila Giorgi. Cammino tremendo per l’azzurra - avvio durissimo e tante big all’orizzonte : Pur venendo da un WTA di New York, nel Bronx, che si rivela positivo per quel che concerne l’esito finale, i problemi di Camila Giorgi agli US Open cominceranno subito, visto ciò che le tocca in sorte a seguito del sorteggio. La sua prima avversaria, infatti, sarà la greca Maria Sakkari, con cui ha perso due volte in altrettanti confronti, l’ultima delle quali a Cincinnati con un pesantissimo 6-3 6-0. Non un biglietto da visita da ...

US Open 2019 : le quote dei bookmakers per le scommesse. Favorito Djokovic - Medvedev mina vagante : Appare ormai una consolidata tradizione, quella che, prima di ogni torneo dello Slam, vede Novak Djokovic troneggiare alla testa dei favoriti per le principali agenzie di scommesse. Il serbo, numero 1 del mondo e vincitore dell’edizione 2018 del torneo, è la principale scelta secondo un po’ tutti gli esperti del settore. Un suo successo viene quotato tra 2 e 2.5 (vale a dire che se si puntano 10 euro, se ne vincono 20 o 25) dalla ...

US Open 2019 - qualificazioni maschili : oltre a Jannik Sinner c’è anche Paolo Lorenzi in corsa per il tabellone principale : Il giovanissimo e il veterano dell’Italia, Jannik Sinner e Paolo Lorenzi, sono gli unici nostri portacolori rimasti in corsa per il tabellone principale degli US Open 2019. La cronaca del match di Jannik Sinner Il 37enne nativo di Roma e cresciuto a Siena, testa di serie numero 15 del tabellone e 136 al mondo ha battuto per 7-6(3) 6-3 in un’ora e 48 minuti il francese Enzo Couacaud, numero 170 del ranking. Nel primo set Lorenzi non sfrutta tre ...

US Open 2019 - qualificazioni maschili : Jannik Sinner annulla due match point a Viktor Galovic e accede al turno decisivo : Gran bella vittoria in rimonta di Jannik Sinner nel secondo turno delle qualificazioni degli US Open 2019. L’altoatesino ha superato il croato (che ha anche la cittadinanza italiana, e per l’Italia ha giocato fino al 2014) Viktor Galovic con il punteggio di 4-6 7-6(2) 7-5, dopo aver annullato due match point al suo avversario in 2 ore e 49 minuti di incontro. Sinner affronterà nel turno decisivo lo spagnolo Mario Vilella Martinez, ...

US Open 2019 : il tabellone di Roger Federer e Rafael Nadal. Percorso agevole per l’iberico - Nishikori e Djokovic sulla strada dell’elvetico : Sono i due grandi rivali di Novak Djokovic per la conquista del quarto titolo a Flushing Meadows: Roger Federer e Rafael Nadal, questa volta, hanno avuto in dono la possibilità di non scontrarsi in semifinale perché sorteggiati negli opposti lati del tabellone. Andiamo a vedere cosa riserverà loro l’edizione 2019 dell’ultimo Slam dell’anno. Federer affronterà all’esordio un qualificato, per poi incrociare probabilmente il ...

US Open 2019 : analisi del tabellone femminile turno dopo turno. Serena Williams in rotta di collisione con Barty - possibile quarto Halep-Kvitova : Analizziamo il tabellone femminile degli US Open 2019 che è stato sorteggiato oggi esaminando il cammino delle prime otto teste di serie e che i quarti di finale teorici sono (tra parentesi le testa di serie) Naomi Osaka (1)-Kiki Bertens (7), Simona Halep (4)-Petra Kvitova (6), Elina Svitolina (5)-Karolina Pliskova (3) e Serena Williams (8)-Ashleigh Barty (2). Osaka affronterà al primo turno la russa Anna Blinkova, poi la vincente tra ...

US Open 2019 : analisi sorteggio e tabellone degli italiani. Fabio Fognini punta agli ottavi con Medvedev - buona chance per Sonego : Da pochi minuti è stato svelato il tabellone maschile degli US Open 2019. Sono sei gli italiani impegnati a Flushing Meadows, in attesa di scoprire quanti e quali saranno i nostri giocatori che riusciranno a passare dalle forche caudine delle qualificazioni. Andiamo a vedere le loro prospettive per quest’edizione dello Slam d’America. L’ordine qui considerato è quello nel quale gli azzurri compaiono nel tabellone. Fabio ...

US Open 2019 - il tabellone degli italiani : Fognini punta Medvedev - Fabbiano debutta con Thiem - Sonego e Berrettini ci provano : Oggi è stato sorteggiato il tabellone maschile degli US Open 2019, diamo uno sguardo agli accoppiamenti e agli incroci degli italiani. Fabio Fognini vuole farsi strada nell’ultimo Slam della stagione, il suo obiettivo è quello di rientrare nella top 10 del ranking ATP e di continuare a inseguire la qualificazione alle ATP Finals per la prima volta in carriera in singolare. Il ligure incomincia contro il gigante statunitense Opelka ma è ...

Tabellone maschile US Open 2019 - incroci e abbinamenti. Federer dalla parte di Djokovic - Fognini vede Medvedev - Nadal suda : Oggi è stato sorteggiato il Tabellone maschile degli US Open 2019, ultimo Slam della stagione di tennis che si disputerà da lunedì 26 agosto a domenica 8 settembre sul cemento di Flushing Meadows a New York (USA). Novak Djokovic difenderà il titolo conquistato lo scorso anno, il vincitore dell’ultimo Australian Open e di Wimbledon punterà al tris stagionale da vero numero 1 al mondo. Il serbo esordirà contro Craballes Baena per poi ...

Tabellone femminile US Open 2019 - incroci e abbinamenti : Camila Giorgi pesca Maria Sakkari - primo turno di fuoco Serena Williams-Sharapova : A livello mediatico gli US Open 2019 femminili partono con il botto: il Tabellone, infatti, mette di fronte Serena Williams e Maria Sharapova, in un confronto che da quasi 15 anni vede perennemente vincitrice l’americana, ma che richiama sempre le folle nei principali campi di mezzo mondo del tennis. Particolare curioso: le due mai si erano affrontate a Flushing Meadows. Serena è inserita nella parte bassa del Tabellone, quella in cui si ...

US Open 2019 - la duplice missione di Fabio Fognini : tornare nella top10 e coltivare il sogno delle Finals di fine anno : Dopo il recente infortunio al piede patito durante il quarto di finale del Masters 1000 di Montreal contro Rafael Nadal, appare evidente che le condizioni di Fabio Fognini per l’ultimo Slam dell’anno, gli US Open, potrebbero non essere le migliori. Eppure il ligure a New York potrebbe costruirsi molte buone premesse per il prossimo futuro: all’orizzonte c’è quella che oramai è una battaglia per la top ten con lo spagnolo ...

US Open 2019 - secondo turno qualificazioni maschili : eliminati Stefano Napolitano e Filippo Baldi : Giornata totalmente negativa agli US Open per il tennis italiano: nel secondo turno delle qualificazioni, dopo l’eliminazione dell’ultima azzurra nel tabellone femminile, ecco che perdono in quello maschile anche Filippo Baldi e Stefano Napolitano, sconfitti entrambi in due set dai rispettivi avversari. Nel primo dei due match che riguardavano da vicino gli azzurri, Filippo Baldi viene sconfitto dal tedesco Tobias Kamke con lo score ...