Uomo a torso nudo trascina un corpo femminile per le strade della città | ecco cosa scopre

(Di venerdì 23 agosto 2019) Ununa donna per strada. Le fa battere la testa ovunque, con noncuranza. Poi tenta di rivestirla. Una scena da thriller quella che in tanti hanno segnalato alla polizia di Kansas City, Usa. Ovviamente gli agenti hanno subito verificato e si sono precipitati sul posto per capire. Arrivati lì, laha acquisito dei contorni grotteschi: l’non stavando il cadavere di una donna in modo maldestro ma una bambola. Stando alle sue parole, l’aveva trovata in un bidonespazzatura e se la stava portando via. Sul profilo Twitterpolizia di Kansas City sono apparse alcune immagini riprese da telecamere di sorveglianza del traffico stradale. E all’è stato intimato di non portare più “a spasso” la sua nuova bambola. And here is today’s episode of “Not What We Expected Going Into That:” ...

