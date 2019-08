Un nuovo video gameplay di Marvel' s Avengers ci mostra i combattimenti | la modalità co-op

Il doppio video di Lana Del Rey per Fuck It I Love You & The Greatest dal nuovo album (testi) : Dopo una lunga attesa per il sesto album in studio ormai imminente, arriva l'annunciato il doppio video di Lana Del Rey per Fuck It I Love You & The Greatest, un'unica clip - scelta decisamente inusuale - per presentare due tracce dell'imminente disco di inediti in uscita il 30 agosto. In un cortometraggio della durata di 9 minuti, la Del Rey appare mentre canta le sue canzoni durante una malinconica vacanza sulle coste californiane: a ...

IL 7 E L'8 - CANALE 5/ Streaming video : presto il nuovo film di Ficarra e Picone : Il 7 e l'8 andrà in onda oggi, 22 agosto, dalle 21 e 20 su CANALE 5. Diretta e interpretata da Ficarra e Picone. Curiosità sulla pellicola.

Il reverse horror Carrion si mostra in un nuovo video gameplay focalizzato sulle abilità : Carrion è il brutale reverse horror sviluppato da Phobia Game Studio e Devolver Digital previsto in uscita per il prossimo anno.Il gioco lo abbiamo già visto in azione in un video gameplay poco tempo fa e, ora, grazie a un nuovo filmato di IGN, possiamo tornare a dare uno sguardo a Carrion.Nello specifico, il nuovo video si concentra sulle abilità. Carrion, infatti, "ha una varietà di abilità e potenziamenti che rendono questo platform d'azione ...

Un nuovo video gameplay di FIFA 20 mostra la storia della modalità Volta : Tra i vari protagonisti della Gamescom 2019 non poteva mancare l'imminente FIFA 20 di EA che, quest'anno, presentare una novità molto interessante.Stiamo parlando della modalità Volta Football, che potremmo definire come un'evoluzione di FIFA Street.Ebbene, nel nuovo video gameplay pubblicato da IGN possiamo vedere proprio la modalità in azione. Andando più nel particolare, il filmato di 11 minuti ci mostra la storia di Volta:Leggi altro...

Il nuovo album di Harry Styles è in arrivo : indizi e indiscrezioni dopo i 2 video : Il nuovo album di Harry Styles potrebbe essere in arrivo. OM lo aveva ipotizzato nell'apprendere la notizia della presenza di Harry Styles sul set in Messico, a Cancun, probabilmente a lavoro sul nuovo video ufficiale relativo ad un singolo da rilasciare a settembre. dopo la nostra ipotesi, un amico del cantante parla a Us Weekly ed anticipa che Harry Styles ha in programma effettivamente un secondo disco di inediti da solista. dopo il ...

Fede Rossi e Paola Di Benedetto di nuovo insieme in teneri atteggiamenti - Video : A quanto pare sembra essere ritornato di nuovo il sereno tra il cantante Fede Rossi e la bellissima Paola Di Benedetto, ex fidanzata di Francesco Monte. Qualche settimana fa, la modella aveva annunciato sui social la fine della sua relazione con il cantante, lasciando tutti i fan senza parole. Federico, però, pare che non si sia rassegnato all'idea di doverla perdere per sempre e che abbia fatto di tutto per riconquistare di nuovo il cuore della ...

Il nuovo video gameplay di Minecraft : Dungeons si focalizza sul combattimento - l'esplorazione e la risoluzione di puzzle : Minecraft: Dungeons è l'interessante gioco che unisce l'universo di Minecraft con quello degli action alla Diablo. Il titolo lo abbiamo visto in azione l'ultima volta all'E3 2019 con il reveal gameplay trailer e, ora, il gioco torna far parlare di sé alla Gamescom di Colonia.Grazie a un nuovo filmato pubblicato da IGN, infatti, possiamo dare uno sguardo a ben 13 minuti di gameplay di Minecraft: Dungeons.Leggi altro...

GreedFall : un nuovo video gameplay mostra la creazione del personaggio - le abilità - il combattimento e molto altro : GreedFall è l'ispirato action RPG sviluppato da Focus Home Interactive e Spiders Games in arrivo il prossimo mese su PC e console.Il gioco è stato già protagonista alla Gamescom 2019 con un trailer e, ora, grazie a un nuovo video pubblicato da IGN, possiamo dare uno sguardo ravvicinato ad alcune sequenze di gameplay.Nello specifico, il filmato di 9 minuti si focalizza sulla creazione del personaggio, il combattimento, le fasi di esplorazione, la ...

MediEvil : un nuovo video dedicato al remake ci mostra alcune sequenze di gameplay : Dopo i tanti remake che hanno dominato questa generazione di console, non poteva mancare quello dell'amato MediEvil. Come ormai saprete, il gioco pubblicato per la prima volta nel 1998 su PS1 tornerà a vivere su PS4.La nuova versione dell'avventura di Sir Daniel Fortesque è stata recentemente protagonista di in un video gameplay off screen e ora, grazie al canale PlayStation Acces, possiamo tornare a dare uno sguardo più ravvicinato ad alcune ...

Le atmosfere post-apocalittiche di Wasteland 3 tornano a mostrarsi in un nuovo video gameplay : Wasteland 3 è stato recentemente protagonista alla Gamescom di Colonia, nel corso dell'Inside Xbox di Microsoft, con un nuovo trailer, ma ora possiamo dare uno sguardo ravvicinato al gameplay del gioco in un nuovo video.Il breve filmato di poco più di 2 minuti ci mostra nuovamente le atmosfere post-apocalittiche tipiche della serie di Wasteland e fornisce un'occhiata ad alcune meccaniche di gioco.Inoltre, in occasione della Gamescom, il titolo ...

Control in azione in un nuovo video gameplay di 20 minuti : Manca ormai pochissimo all'arrivo dell'atteso Control, il nuovo gioco targato Remedy che tra 5 giorni approderà su PS4, Xbox One e PC.In vista dell'uscita, il canale YouTube PlayStation Underground ha deciso di offrire ai fan un nuovo sguardo al titolo, pubblicando un nuovo video gameplay di 20 minuti.Il filmato ci porta all'interno della Oldest House, dove la protagonista Jesse Faden dovrà vedersela con i demoni dell'Hiss.Leggi altro...

Il remake di Final Fantasy 7 torna a mostrarsi in azione in un nuovo video gameplay off-screen : L'attesissimo Final Fantasy 7 remake è stato tra i protagonisti della Gamescom 2019 ed è tornato a mostrarsi in azione in un video gameplay.Per la precisione, si tratta di un filmato di gameplay off-screen di 16 minuti tratto dalla demo giocabile alla fiera di Colonia. Prima di lasciarvi alla visione del video, vi riportiamo la descrizione ufficiale del gioco via PS Store:Leggi altro...

Marvel's Avengers : combattimenti - abilità - boss fight e molto altro in un nuovo video gameplay : Square Enix ha svelato Marvel's Avengers all'E3 un paio di mesi fa ed è giusto dire che non c'è stata la reazione sperata, con molti fan delusi da quanto mostrato per una serie di motivi. Molti speravano che una demo gameplay avrebbe fornito un'idea più chiara di come sarà il gioco e, ora, la demo è qui.Il filmato, mostra il combattimento, con ciascuno dei cinque eroi protagonisti sotto i riflettori a partire da Thor, poi ci si sposta su Iron ...

This Is The Place dei Noel Gallagher’s High Flying Birds è il nuovo singolo in attesa del nuovo EP (video - testo e traduzione) : Appena nei tempi per scoprire il nuovo sound dell'ex Oasis, This Is The Place dei Noel Gallagher's High Flying Birds arriva per anticipare il secondo dei tre EP annunciati dalla band, dopo Black Star Dancing di cui avevamo ascoltato la title-track. Il nuovo singolo segue la linea dell'EP uscito a giugno, con sonorità che ripercorrono le scelte sonore della disco anni '80 con un particolare focus su David Bowie, Queen e ZZ Top. A ...