Un nuovo tassello per la Valle dei Templi | apre il giardino mediterraneo di Villa Aurea

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2019) Da domenica 25 agostoal pubblico ildi, la residenza del capitano inglese che contribuì alla rinascita delladeiall’inizio del ’900. Restaurato e sistemato, iloffre uno spaccato inedito sull’area archeologica. Tra cespugli e macchia mediterranea, si scoprono i resti di una necropoli paleocristiana con ipogei e tombe ancora visibili. “Unche aggiungiamo alla visita delladei, già indimenticabile – spiega il direttore del Parco archeologico e paesaggistico delladei, Roberto Sciarratta -. Ma l’apertura delci permette di ricordare e far conoscere la figura di un mecenate d’altri tempi che ha veramente fatto rinascere lae a cui dobbiamo moltissimo: quando riuscì a rialzare le colonne del tempio di Eracle, ricostituendolo alla vista, finì sulla copertina del Times. Ma poi fu ...

Fgiacomozzi : Utilizzare la #Blockchain per Proof of Existence e Consistency di un documento o un'immagine. Nuove frontiere anche… - ivra46 : RT @LuigiBrugnaro: Al via dal 26 agosto i lavori per il completamento della pista ciclabile Mestre – Spinea ??????? ??Il nuovo tratto avrà un… - Tifosipalermoit : Roberto Crivello sta per diventare un giocatore rosanero. Un nuovo tassello per la difesa del Palermo . La firma at… -