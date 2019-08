Un Governo euro-assertivo e il voto in primavera

Crisi di Governo - sondaggi : la Lega perde tre punti rispetto alle Europee. Crescono Pd e M5s : Se si andasse al voto oggi, a tre giorni dalle dimissioni ufficiali del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la Lega si affermerebbe ancora come primo partito, ma perdendo tre punti percentuali rispetto ai numeri raggiunti alle Europee dello scorso maggio. A dirlo un sondaggio Tecnè realizzato per Stasera Italia. Il partito a guida di Matteo Salvini si ferma infatti al 31,3%, contro il 34,3 raggiunto alle elezioni per il parlamento di ...

Governo giallorosso - Fusaro : 'I mercati hanno deciso - sarà filobancario ed euroinomane' : Lo hanno già ribattezzato Governo giallorosso e rappresenta l'esecutivo che potrebbe essere sostenuto da una nuova maggioranza formata da Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. Un orizzonte che, di fatto, spegnerebbe i sogni della Lega di andare ad elezioni dove parteciperebbe da favorita assoluta secondo i sondaggi ed aprirebbe la strada ad una prosecuzione della legislatura. L'orizzonte che propone un sodalizio dem-grillino viene visto ...

Borse europee verso avvio cauto - Milano guarda alle consultazioni per il Governo : Future vicini alla parità dopo il rialzo della vigilia legato alle attese sulla politica monetaria. Dopo i verbali Fed gli investitori attendono ormai l’intervento di domani di Jerome Powell a Jackson Hole

Crisi - primo giorno di consultazioni : al Colle si forma la maggioranza per il non voto. Leu - Autonomie - +Europa : “Governo di svolta”. Zingaretti : “Non possiamo entrare in un Conte bis”- DIRETTA : Al termine del primo giorno di consultazioni al Colle, 24 ore dopo le dimissioni del presidente Giuseppe Conte, c’è una maggioranza ed è quella dei partiti schierati contro l’ipotesi di elezioni anticipate. Il Quirinale ha chiesto innanzitutto velocità nelle decisioni per verificare se davvero c’è la possibilità di realizzare un progetto serio. I primi segnali sono arrivati dal Partito democratico: in mattinata si è radunata la ...

"Ora Governo M5S-Pd-LeU. Di Maio se ne vada in Europa" Le pagelle di Crosetto : Renzi 10+ - Salvini 4 - Conte 5 e... : Che cosa accadrà dopo la fine del governo M5S-Lega guidato da Giuseppe Conte? Intervista di Affaritaliani.it a Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d'Italia che nel 2018 ha contruibuito a scrivere il programma elettorale del Centrodestra e che... Segui su affaritaliani.it

Governo : Conte - ‘da dopo europee - Salvini alla ricerca di pretesto per crisi’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “dopo le europee il ministro dell’Interno ha messo in atto un’azione di progressivo distacco dal Governo ” con la “costante ricerca di un pretesto per giustificare la crisi di Governo e il ritorno alle urne”. Lo ha detto Giuseppe Conte al Senato. L'articolo Governo: Conte, ‘da dopo europee, Salvini alla ricerca di pretesto per crisi’ sembra essere il primo su ...

Borse europee verso avvio cauto - a Milano occhi puntati sulla crisi di Governo : I listini azionare sembrano voler consolidare il recupero delle ultime due sedute in un contesto di attenzione verso Banche centrali e politiche fiscali. Tokyo chiude a + 0,55%

Bonus 80 euro 2020 : cosa cambia con crisi di Governo e come recuperarlo : Bonus 80 euro 2020: cosa cambia con crisi di governo e come recuperarlo Della cancellazione o della trasformazione del Bonus 80 euro nel 2020 se ne parla da un bel po’, ma con la crisi di governo di questi momenti gli scenari potrebbero ulteriormente cambiare e le prospettive sono differenti. Qualche mese fa il Bonus Renzi avrebbe dovuto trasformarsi in detrazione fiscale, poi si è ragionato anche sulle finalità contributive, per ...

Governo - Prodi su Il Messaggero : 'Necessaria coalizione filo europea Orsola' : Quello di Romano Prodi non può essere un parere come tutti gli altri per il Partito Democratico. L'ex Presidente del Consiglio rappresenta, infatti, una delle anime costituenti del più grande partito progressista italiano. Il suo editoriale apparso sulle colonne di oggi, domenica 18 agosto, de Il Messaggero, perciò, rappresenta un testo che può essere considerato uno spunto di riflessione autorevole per quanti dovranno prendere le prossime ...

Romano Prodi e il "Governo Orsola". Ora è tutto chiaro : lo zampino dell'Europa sull'inciucio anti-Salvini : Una coalizione di governo "Ursula", italianizzata "Orsola", nel Parlamento italiano tra le forze che a Strasburgo hanno eletto la nuova presidente della Commissione Ursula Von der Leyen: a proporla è Romano Prodi, nel suo classico editoriale della domenica sul Messaggero. L'ex premier e padre nobile

Per Gualtieri (Pd) il patto europeo con il M5s può essere esportato al Governo : Roma. Siamo dinanzi a un’ennesima forzatura delle regole o siamo di fronte a un goffo tentativo di fuga da parte di Matteo Salvini? “A me sembra più una mossa goffa e disperata dettata dalla consapevolezza di aver fatto male i conti e che la pretesa arrogante di dettare tempi ed esito della crisi è

La crisi di Governo complica la partita con l’Europa : ?occhi puntati su nomine e manovra : Conte aveva chiesto un candidato «di peso» ma la strada è in salita: il termine per il nome scade il 26 agosto

Governo - La Russa : “Votare il prima possibile. Noi avremmo aperto la crisi dopo le Europee” : “Fratelli d’Italia ha le idee molto chiare: il Senato deve essere convocato al più presto, domani o dopodomani. Si deve votare il prima possibile. Se abbiamo una valutazione diversa con la Lega è riguardo ai tempi con cui aprire la crisi: noi lo avremmo fatto all’indomani delle europee”. Così il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa a margine della riunione dei capigruppo a Palazzo Madama. L'articolo ...

