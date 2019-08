Ultime Notizie Roma del 23-08-2019 ore 08 | 10

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Salta Rugani - idea Kalinic - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, Ultime notizie sulle trattative giallorosse: Salta Rugani, il difensore non sarà nella Capitale. idea Kalinic per l'attacco.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Llorente a un passo! - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Ultime notizie sulle trattative azzurre: Llorente ormai vicino. E senza Icardi, Milik è destinato a restare

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : Zingaretti apre a Governo M5s-Pd - 23 agosto - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, venerdì 23 agosto 2019: dialogo M5s-Pd per la formazione di un nuovo Governo, Mattarella annuncia nuove consultazioni.

Ultime Notizie Roma del 23-08-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Mattarella detta tempi per la risoluzione della crisi che vuole rapida con siete poi partiti qualche giorno per trovare un accordo Fiat nuove consultazioni martedì sono possibili sottolinea il capo dello stato solo governi che ottengono la fiducia del parlamento con accordi su un programma per governare il paese altrimenti la strada è quella ...

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Clamoroso inserimento per Icardi? - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, Ultime notizie sulle trattative rossonere: Clamoroso inserimento per Icardi? Laxalt conteso tra Atalanta e Marsiglia

Calciomercato Inter news/ Sanchez non si allena con lo United ma... - Ultime Notizie - : Calciomercato Inter news, Ultime notizie: Sanchez non si allena con il Manchester United, ma c'è una motivazione burocratica per questa assenza.

Governo Ultime Notizie : decreto fondi risparmiatori approvato - il testo : Governo ultime notizie: decreto fondi risparmiatori approvato, il testo Nonostante l’esperienza del Governo gialloverde sia giunta al termine – con le dimissioni rassegnate da Giuseppe Conte nella sera del 20 agosto -, c’è ancora tempo per portare avanti le ultime iniziative. Tra queste, una necessaria e che fa tirare un sospiro di sollievo a molti italiani è l’approvazione del decreto per i fondi dei risparmiatori ...

