Tutti ci cercano Il M5s ha un potere contrattuale immenso | ha detto Di

Fonte : agi

(Di venerdì 23 agosto 2019) "Ho visto nuove aperture della Lega al Movimento e mi sembra una buona cosa. Soprattutto perché non mi dispiacerebbe un presidente del Consiglio del Movimento 5 stelle". Alessandro Di Battista pubblica su Facebook il proprio 'punto nave' proprio mentre parte il tavolo di confronto tra i capigruppo M5s e Pd. Del resto, osserva l'ex deputato M5s, "ho visto inoltre porte spalancate da parte del Pd. Zingaretti fa la parte di chi pone veti e condizioni ma in realtà - è l'affondo di Di Battista - ha il terrore che Renzi spacchi il Pd". "Ripeto,ci. Alziamo enormemente la posta sulle nostre idee e soluzioni per il Paese", rilancia allora Di Battista. "Il Movimento 5 stelle ha oggi un. Undel genere è essenziale sfruttarlo nell'esclusivo interesse dei cittadini", continua l'ex parlamentare M5s ribadendo che "il mio pensiero è questo, è ...

repubblica : Al via il primo incontro #Pd5stelle. Di Battista: 'Tutti ci cercano, alziamo la posta'. E Salvini lancia un nuovo a… - SkyTG24 : #UltimOra #CrisidiGoverno #Di Battista: #M5S oggi ha un potere contrattuale immenso, tutti ci cercano. Bene apertur… - FioreFerdi1 : Se il PD si metterà con i 5S non lo voterò+.Sentire Di Battista e Di Maio che hanno gestito un’azienda familiare co… -