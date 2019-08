Tre anni dal terribile terremoto di Amatrice | il racconto di quella notte e gli eventi

Treviso - violentava la figlia minorenne e vendeva video pedopornografici in Australia : arrestato 46enne. Gli abusi duravano da anni : Avrebbe violentato per anni la figlia di sei anni e poi avrebbe diffuso le immagini in rete in Australia, su delle chat di pedofili. Per questo un uomo di 46 anni, residente in provincia di Treviso,è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale pluriaggravata e commercio di materiale pedopornografico. Le indagini sono scattate grazie a una segnalazione della polizia Australiana che, indagando nel dark web, ha trovato diversi indizi ...

Bari : il bimbo di Tre anni scivolato da uno scoglio al Canalone si è risvegliato dal coma : Le condizioni del piccolo Dylan, il bambino finito in coma farmacologico dopo essere scivolato da uno scoglio presso la spiaggia del Canalone di Bari il 21 agosto, pare siano in miglioramento. In queste ultime ore, infatti, è stato comunicato che il piccolo di tre anni si è risvegliato e ha ricominciato a respirare autonomamente, senza più l'ausilio dei macchinari. Al momento della caduta, il piccolo aveva sbattuto con violenza la testa, e per ...

Un impatto Tremendo. Coinvolti due giovanissimi di 13 e 17 anni : le loro condizioni : Nuovo drammatico incidente sulle strade italiane. Questa settimana è colpita soprattutto la Lombardia dove sono addirittura due i sinistri mortali registrati in pochissime ore. La provincia è quella di Monza e Brianza e i Coinvolti sono due giovanissimi: il primo di tredici e il secondo di diciassette anni. L’incidente ha avuto luogo a Cesano Maderno, dove una moto e un’auto si sono scontrati in un impatto tremendo. È accaduto tutto poco prima ...

Governo giallorosso - il totonomi : dall’indipendente Giovannini alle riconferme di Di Maio - Trenta e Bonisoli : Anche se il Quirinale ha concesso altri preziosi giorni a Di Maio e a Zingaretti, la composizione dell’eventuale squadra di Governo impegna le attenzioni di molti esponenti dei due partiti

L’uso eccessivo di antibiotici può causare cancro al colon : i risultati di uno studio durato olTre 20 anni : Usare troppi antibiotici può causare resistenza e dunque danni alla nostra salute. Ma un’ampia e complessa ricerca durata più di 20 anni è da poco giunta alla conclusione che l’eccessivo utilizzo di antibiotici può causare cancro al colon. Lo studio in questione ha preso in esame migliaia di cartelle cliniche ed è stato poi pubblicato sulla rivista scientifica Gut. Già altri studi precedenti avevano indicato la possibilità di una ...

US Open 2019 - qualificazioni maschili : olTre a Jannik Sinner c’è anche Paolo Lorenzi in corsa per il tabellone principale : Il giovanissimo e il veterano dell’Italia, Jannik Sinner e Paolo Lorenzi, sono gli unici nostri portacolori rimasti in corsa per il tabellone principale degli US Open 2019. La cronaca del match di Jannik Sinner Il 37enne nativo di Roma e cresciuto a Siena, testa di serie numero 15 del tabellone e 136 al mondo ha battuto per 7-6(3) 6-3 in un’ora e 48 minuti il francese Enzo Couacaud, numero 170 del ranking. Nel primo set Lorenzi non sfrutta tre ...

Giulio Tremonti e il golpe finanziario - verità 8 anni dopo. La lettera - euro ricatto : "Vi facciamo fallire" : A 8 anni di distanza, Giulio Tremonti torna sulla "lettera della Bce" inviata il 5 agosto 2011 al governo italiano snodo cruciale del "golpe finanziario" che portò in autunno alla caduta di Silvio Berlusconi. Con una lettera a Italia Oggi, l'ex ministro dell'Economia puntualizza la questione delle c

Treviso - mamma rinuncia alle cure per far nascere sua figlia : muore a 29 anni : Glory Obibo aveva scoperto di essere malata di cancro durante la gravidanza. E' morta tre mesi dopo aver messo alla luce la piccola Greta

Uno scontro Tremendo : papà Gianluca muore a 28 anni. Lascia un figlio di 6 : Un’altra giovane vita spezzata sull’asfalto e una famiglia distrutta. Gianluca Montesano aveva solo 28 anni. papà di un bimbo di 6, è morto nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 agosto in un tremendo incidente stradale. Era in sella al suo scooter quando si è scontrato con un’auto.in corso dei Mille ad angolo con via Cavallotti, a Palermo. Gravemente ferita la persona di 26 anni che si trovava con lui. Nello scontro cinque macchine ...

Il figlio di 6 anni ha un tumore ai testicoli : “Me ne sono accorta menTre gli facevo il bagno” : “Controllate sempre i vostri figli, ve ne supplico”. Nicola Barksby, 35 anni, è la madre di Jake, un bimbo di sei anni a cui è stato diagnosticato un cancro ai testicoli. La donna ha notato che qualcosa non andava mentre faceva il bagno al figlio lo scorso 28 maggio. Si è accorta che uno dei suoi testicoli era più grande dell'altro e dopo averlo portato in ospedale, le sue peggiori paure si sono realizzate: al bimbo è stato infatti diagnosticato ...