Trapani | il Gruppo Arena main sponsor per la stagione 2019-2020

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2019) “E’ un accordo importante e che ci onora – dichiara il Presidente delCalcio Giorgio Heller -. Ilha scelto ilper veicolare la propria visione aziendale e commerciale e questo non può che renderci orgogliosi, poiché rafforza uno dei nostri principali obiettivi, che è quello di essere una Società seria, professionale, forte. Ringrazio, personalmente e per ilCalcio, ilper la disponibilità manifestata sin da subito e per l’impegno che onoreremo assieme iniziando già da domani il nostro straordinario viaggio in Serie B, portandoe ilin tutta Italia”. Ilè leader assoluto della distribuzione organizzata in Sicilia, con oltre 200 punti vendita ad insegna Decò, SuperConveniente ed IperConveniente. Qualità, innovazione, freschezza, convenienza, profondità assortimentale, servizi di prim’ordine e ...

GiornaleLORA : Trapani, 23 Agosto 2019 – Sarà il Gruppo Arena con l'insegna SuperConveniente il main sponsor del Trapani Calcio pe… - trapani24h : Coppa Italia: Ascoli-Trapani 2-0, Zanetti: ''Ho avuto le risposte che volevo dal gruppo'' - PossenteWines : Oggi Vi aspettiamo al bagliostrafalcello con il nostro #Bahira ?????????? per una serata straordinaria: l'evento #FAI… -