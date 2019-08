Trailer del nuovo film di Edward Norton “Motherless Brooklyn”

«Doctor Sleep» : uscita - Trailer e trama del film vietato ai minori : «Contenuti inquietanti e violenti, alcune immagini sanguinolente, linguaggio forte, nudità e presenza di droghe»: sono questi i motivi per cui Doctor Sleep si aggiudica il R-rating, cioè il visto di censura che negli Stati Uniti comporta il divieto ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto in sala. A elencare i motivi per cui l'MPAA (Motion Picture Association of America) ha assegnato un R-rating al sequel di ...

Elite Stagione 2 : online il Trailer della serie Netflix : Netflix ha rilasciato il trailer della seconda Stagione di Elite, l’acclamata serie che ritornerà sulla piattaforma streaming dal prossimo 6 Settembre 2019. Oltre al trailer, viene fornita qualche piccola anticipazione dalla trama: Un nuovo anno scolastico è iniziato a Las Encinas, vecchi e nuovi studenti si ritrovano tra i banchi di scuola. Tornare alla normalità dopo la morte di Marina si rivela impossibile. I segreti sono un peso quasi ...

Motherless Brooklyn : rivelati Trailer e data di uscita del nuovo film di Edward Norton : Ufficialmente online il trailer di Motherless Brooklyn – I Segreti di una città, il nuovo film scritto, diretto e interpretato da Edward Norton. Già dalla fine degli anni ’90 Norton coltivava il desiderio di trasporre al cinema l’omonimo romanzo di Jonathan Lethem, pur volendo spostare l’ambientazione negli anni ’50. Norton reciterà al fianco di un cast stellare, composto da Bruce Willis, Gugu Mbatha-Raw, Bobby ...

Elite - The Politician e The I-Land i Trailer delle serie Netflix in arrivo : Netflix ha rilasciato trailer e video di tre serie tv in arrivo nelle prossime settimane nel corso del mese di settembre.Prima ad arrivare il 6 settembre è Elite, il teen drama spagnolo che esplora la vita all'interno di una scuola privata in cui arrivano tre ragazzi provenienti da un mondo popolare, creando un incontro-scontro con gli altri compagni.prosegui la letturaElite, The Politician e The I-Land i trailer delle serie Netflix in arrivo ...

Death Stranding : il Trailer della Gamescom - minuto per minuto : L'attesissimo Death Stranding si è finalmente mostrato alla Gamescom 2019, con lo stesso creatore Hideo Kojima che è salito sul palco dell'evento per illustrare nuovi dettagli sul suo progetto.Il quarto trailer mostrato durante la Gamescom è chiamato Briefing e vede il protagonista Sam Bridges (Norman Reedus) nella Sala Ovale. Nel filmato Sam parla con un uomo mascherato di nome Die Hardman (Earl Jenkins) e con Amelie (Lindsey Wagner), ologramma ...

Il nuovo Trailer di Mortal Kombat 11 svela il Terminator T-800 - Joker e gli altri personaggi del Kombat Pack : Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno pubblicato oggi un nuovo trailer di Mortal Kombat 11 che mostra gli ultimi due personaggi che si uniranno al Kombat Pack, tra cui il Terminator T-800, modellato sull'aspetto dell'attore Arnold Schwarzenegger e tratto dal nuovo film di Skydance e Paramount Pictures "Terminator: Destino Oscuro", che sarà affiancato dal più noto e iconico tra i cattivi DC: Joker.Il nuovo trailer ci ...

Mortal Kombat 11 : Nuovi iconici personaggi nel nuovo Trailer del Kombat Pack : Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno rilasciato oggi un nuovo trailer di Mortal Kombat™ 11 che mostra gli ultimi due personaggi che si uniranno al Kombat Pack, tra cui il Terminator T-800, modellato sull’aspetto dell’attore Arnold Schwarzenegger e tratto dal nuovo film di Skydance e Paramount Pictures “Terminator: Destino Oscuro”, che sarà affiancato dal ...

VIDEO Rambo – Last Blood : il Trailer italiano ufficiale. Sylvester Stallone torna nei panni del reduce del Vietnam : Tutto pronto per l’uscita del nuovo film di Sylvester Stallone: Rambo 5, Last Blood. torna in scena dunque John Rambo, il veterano di guerra del Vietnam ed ex soldato delle forze speciali dell’esercito americano, quando sembrava andare tutto per il meglio sarà costretto ad entrare di nuovo in combattimento con un nuovo nemico. Ieri è apparso in rete il nuovo trailer ufficiale in italiano, andiamo a scoprirlo. VIDEO trailer Rambo Last ...

Man of Medan : il nuovo Trailer ci introduce alla leggenda che fa da sfondo al primo gioco della The Dark Pictures Anthology : Bandai Namco ha da poco pubblicato un nuovo trailer per il suo Man of Medan in occasione della Gamescom 2019.Nello specifico, si tratta di un video che ci introduce alla leggenda che fa da sfondo al primo gioco della serie The Dark Pictures Anthology.La leggenda alla base di Man of Medan ci parla della SS Urang Medan, una fregata olandese scomparsa nel 1947 insieme a tutto il suo equipaggio, che in seguito fu dichiarato per morto.Leggi altro...

The Morning Show - il Trailer della serie con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon : http://www.youtube.com/watch?v=eA7D4_qU9jo È sicuramente uno dei titoli più attesi della nuova piattaforma Apple Tv+, il servizio streaming che il colosso di Cupertino lancerà in autunno: The Morning Show, infatti, è la serie tv di punta del lancio imminente anche perché vede un cast di stelle piuttosto notevole, a partire delle due protagoniste, Jennifer Aniston e Reese Whiterspoon. In queste ore è stato diffuso il primo trailer che ci cala ...

Peaky Blinders - il Trailer annuncia la stagione 5 della serie : La quinta stagione di Peaky Blinders sta per arrivare. Ad annunciarlo un trailer postato dalla stessa BBC che produce la serie sceneggiata e ideata da Steven Knight. Dopo la quarta stagione in cui Tommy Shelby magnificamente interpretato da Cillian Murphy ci si aspettava una lunga attesa per arrivare al seguito dello show; si era persino parlato di un film invece che di una serie. Ora un po’ a sorpresa è arrivato l’annuncio della BBC ...

Gamescom 2019 : Destiny 2 - i Vex al centro del nuovo story Trailer : Bungie ha mostrato nuovo materiale riguardo Destiny 2, non solo durante l'Inside Xbox, ma anche durante l'Opening Night Live che si sta svolgendo in questi minuti.Questa volta lo studio di sviluppo ha pubblicato un nuovo story trailer dedicato alla prossima stagione, chiamata "Stagione dell'Intramontabile" che sarà disponibile con l'arrivo della nuova espansione, Ombre dal Profondo.Senza ulteriori indugi vi lasciamo al trailer.Leggi altro...

Gamescom 2019 : il Trailer gameplay di Disintegration ci mostra l'affascinante nuovo shooter del co-creatore di Halo : Marcus Lehto è una delle menti dietro la creazione di Halo e il fatto che il suo nuovo talentuoso team stia lavorando a uno shooter con elementi futuristici non può che incuriosire. D'altronde Disintegration sembra un progetto davvero ambizioso.Ci troviamo di fronte a uno shooter con elementi tattici in tempo reale che proporrà sia una modalità storia, che dovrebbe durare quanto meno 10 ore, che una modalità multiplayer. Il gioco ci permetterà ...

Beyond a Steel Sky : il sequel della distopica avventura cyberpunk Beneath a Steel Sky si mostra in un Trailer e in un video gameplay : Lo sviluppatore Revolution Software ha pubblicato il trailer ufficiale e un primo video di gameplay di Beyond a Steel Sky, il sequel della distopica avventura cyberpunk Beneath a Steel Sky del 1994.Il titolo è stato annunciato nel mese di marzo di quest'anno. Qui sotto, potete leggere una panoramica del gioco, tramite Revolution Software:"Beyond a Steel Sky è un'emozionante storia di lealtà e redenzione ambientata in un mondo inquietante e ...