astralmobilita : ??? #A1 #RomaNapoli rimosso #incidente altezza #Ceprano direzione #Roma, traffico scorrevole @Emergenza24… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 23-08-2019 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
Dalla Rete Google NewsRoma-Fiumicino, autostrada chiusa e poi riaperta per un incidente: traffico in tilt - Il Messaggero
Roma-Fiumicino, autostrada chiusa e poi riaperta per un incidente: traffico in tilt Il Messaggero
Caos sulla Roma-Fiumicino. Nonostante dopo l'incidente sia stata riaperta l'autostrada A91 Roma-Fiumicino, le ripercussioni sul traffico sono state ...
Traffico Roma del 23-08-2019 ore 10 : 30 : NESSUNA NOVITÀ, TUTTO TRANQUILLLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE, Traffico REGOLARE SU RACCORDO E CONSOLARI, MENTRE ABBIAMO RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI. AL DELLA VITTORIA RIAPERTA VIA OSLAVIA RIMASTA MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER URGENTI LAVORI DI POTATURA. PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RIMANE CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL ...
Traffico Roma del 23-08-2019 ore 10 : 00 : SI MANTIENE REGOLARE IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA, POCHE LE SEGNALAZIONI. AL DELLA VITTORIA VIA OSLAVIA È MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER LAVORI DI POTATURA A PARTIRE DA VIA VODICE IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZZINI. SULL’AURELIA PROSEGUONO I LAVORI TRA VIA BOGLIASCO E VIA GREGORIO XI. SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI RICORDIAMO CHE LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È CHIUSA PER LAVORI TRA TERMINI E ...
Traffico Roma del 23-08-2019 ore 09 : 30 : SI MANTIENE REGOLARE IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA, POCHE LE SEGNALAZIONI. AL DELLA VITTORIA VIA OSLAVIA È MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER LAVORI DI POTATURA A PARTIRE DA VIA VODICE IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZZINI. SULL’AURELIA PROSEGUONO I LAVORI TRA VIA BOGLIASCO E VIA GREGORIO XI. SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI RICORDIAMO CHE LA LINEA A DELLA METROPOLITANA È CHIUSA PER LAVORI TRA TERMINI E ...
Traffico Roma del 23-08-2019 ore 09 : 00 : NON CI SONO NOVITÀ, NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO SU RACCORDO E CONSOLARI. NEL QUADRANTE NORD LA GALLERIA GIOVANNI XXIII È ANCORA CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE QUINDI DELLO STADIO OLIMPICO. DEVIAZIONI POSSIBILI IN VIA PIEVE DI CADORE, VIA CORTINA D’AMPEZZO E IN VIA DELLA CAMILLUCCIA. SULL’AURELIA PROSEGUONO I LAVORI TRA VIA BOGLIASCO E VIA GREGORIO XI. SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA, ...
Traffico Roma del 23-08-2019 ore 08 : 30 : NON CI SONO NOVITÀ, NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO SU RACCORDO E CONSOLARI. NEL QUADRANTE NORD LA GALLERIA GIOVANNI XXIII È ANCORA CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE QUINDI DELLO STADIO OLIMPICO. DEVIAZIONI POSSIBILI IN VIA PIEVE DI CADORE, VIA CORTINA D’AMPEZZO E IN VIA DELLA CAMILLUCCIA. SULL’AURELIA PROSEGUONO I LAVORI TRA VIA BOGLIASCO E VIA GREGORIO XI. SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA, ...
Traffico Roma del 23-08-2019 ore 08 : 00 : NON CI SONO PROBLEMI IN QUESTE ORE PER IL Traffico SULLE STRADE CITTADINE. NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. DA REGISTRARE INVECE UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI. ALTRO INCIDENTE IN PRATI IN VIA GERMANICO ALL’INTERSEZIONE CON VIA SILLA, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI. NEL QUADRANTE NORD LA GALLERIA GIOVANNI XXIII È ANCORA CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA ...
Traffico Roma del 23-08-2019 ore 07 : 30 : NON CI SONO PROBLEMI IN QUESTE ORE PER IL Traffico SULLE STRADE CITTADINE. NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. DA REGISTRARE INVECE UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI. ALTRO INCIDENTE IN PRATI IN VIA GERMANICO ALL’INTERSEZIONE CON VIA SILLA, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI. NEL QUADRANTE NORD LA GALLERIA GIOVANNI XXIII È ANCORA CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 20 : 00 : SEMPRE SCORREVOLE IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE. NELLA ZONA DI OSTIA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA MAR ROSSO ALL’INCROCIO CON VIA MAR GIALLO. PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN PROGRAMMA FINO AL PROSSIMO DUE SETTEMBRE, CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA SALARIA. TRASPORTO PUBBLICO. ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 19 : 30 : SEMPRE SCORREVOLE IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE. NELLA ZONA DI OSTIA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA MAR ROSSO ALL’INCROCIO CON VIA MAR GIALLO. PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN PROGRAMMA FINO AL PROSSIMO DUE SETTEMBRE, CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA SALARIA. TRASPORTO PUBBLICO. ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 19 : 00 : Traffico RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA ARDEATINA E VIOA APPIA PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN PROGRAMMA FINO AL PROSSIMO DUE SETTEMBRE, CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA SALARIA. AL PORTUENSE ANCORA CHIUSA Via Francesco Crispigni fra Via Gaetano Rappini e Via Alessandro Brisse TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 18 : 30 : Traffico RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA ARDEATINA E VIOA APPIA PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN PROGRAMMA FINO AL PROSSIMO DUE SETTEMBRE, CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA SALARIA. AL PORTUENSE ANCORA CHIUSA Via Francesco Crispigni fra Via Gaetano Rappini e Via Alessandro Brisse TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 18 : 00 : CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE. AL CENTRO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE. UN ALTRO INCIDENTE NEL QUARTIERE TUSCOLANO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA GENZANO ALL’ALTEZZA DI VIA ROCCA DI PAPA. TRASPORTO PUBBLICO. ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TERMINI BATTISTINI, IN ENTRAMBE I SENSI. DA LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 17 : 30 : CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE. AL CENTRO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE. UN ALTRO INCIDENTE NEL QUARTIERE TUSCOLANO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA GENZANO ALL’ALTEZZA DI VIA ROCCA DI PAPA. TRASPORTO PUBBLICO. ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TERMINI BATTISTINI, IN ENTRAMBE I SENSI. DA LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 17 : 00 : BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. AL CENTRO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE. UN ALTRO INCIDENTE NEL QUARTIERE TUSCOLANO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA GENZANO ALL’ALTEZZA DI VIA ROCCA DI PAPA. PER LAVORI SI VIAGGIA A RILENTO SULLA VIA PONTINA DALLA CRISTOFORO COLOMBO ALLO SV DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE MARE. TRASPORTO PUBBLICO. ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 16 : 30 : BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. AL CENTRO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE. UN ALTRO INCIDENTE NEL QUARTIERE TUSCOLANO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA GENZANO ALL’ALTEZZA DI VIA ROCCA DI PAPA. PER LAVORI SI VIAGGIA A RILENTO SULLA VIA PONTINA DALLA CRISTOFORO COLOMBO ALLO SV DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE MARE. TRASPORTO PUBBLICO. ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, ...