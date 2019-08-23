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Traffico Roma del 23-08-2019 ore 09 | 00

Traffico Roma del 23-08-2019 ore 09 | 00 NON CI SONO NOVITÀ, NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO SU RACCORDO E CONSOLARI. NEL QUADRANTE NORD ...

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Traffico Roma del 23-08-2019 ore 09:00 (Di venerdì 23 agosto 2019) NON CI SONO NOVITÀ, NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO SU RACCORDO E CONSOLARI. NEL QUADRANTE NORD LA GALLERIA GIOVANNI XXIII È ANCORA CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE QUINDI DELLO STADIO OLIMPICO. DEVIAZIONI POSSIBILI IN VIA PIEVE DI CADORE, VIA CORTINA D’AMPEZZO E IN VIA DELLA CAMILLUCCIA. SULL’AURELIA PROSEGUONO I LAVORI TRA VIA BOGLIASCO E VIA GREGORIO XI. SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A CHE RESTA CHIUSA TRA TERMINI E BATTISTINI. DISPOSTE CORSE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI. DA LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ REGOLARE, SULL’INTERA TRATTA. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI! ———————– AUTORE: BAIOCCHI In ...
Fonte : romadailynews

twitterastralmobilita : ???? #Palombarese traffico rallentato per #incidente tra #Sant'Alessandro e #Colleverde in direzione #Roma… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 23-08-2019 ore 09:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

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