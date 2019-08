«The L Word» | torna la serie che ha portato in tv la rivoluzione lesbo

Il primo teaser di The L Word : Generation Q dà un gustoso assaggio delle nuove vite di Bette - Shane e Alice : Showtime pubblica a sorpresa il primo teaser di The L Word: Generation Q, il revival dell'acclamata serie sulle donne LGBTQ di Los Angeles andata in onda tra il 2004 e il 2009. I nuovi episodi, trasmessi su Showtime dall'8 dicembre, porteranno sullo schermo tre vecchie glorie – Jennifer Beals nei panni di Bette, Kate Moennig in quelli di Shane e Leisha Hailey nel ruolo di Alice – e tutta una serie di volti nuovi, annunciati in più riprese nel ...

The Words film stasera in tv 16 agosto : cast - trama - streaming : The Words è il film stasera in tv venerdì 16 agosto 2019 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV The Words film stasera in tv: cast La regia è di Brian Klugman e Lee Sternthal. Il cast è composto da Dennis Quaid, Jeremy Irons, Bradley Cooper, Zoe Saldana, Olivia Wilde, Ron Rifkin, John Hannah, J. K. Simmons, Michael McKean, Ben ...

Svelati temi e data d’uscita di The L Word : Generation Q - nuovi indizi sul “ritratto rinnovato della comunità queer” : The L Word: Generation Q ha finalmente una data d'uscita. Il sequel della serie cult sulla comunità lesbica di Los Angeles tornerà su Showtime l'8 dicembre con otto nuovi episodi. I produttori e alcuni membri del cast hanno partecipato ieri a un evento stampa organizzato dalla Television Critics' Association, durante il quale sono stati discussi svariati dettagli sul passato e il futuro della serie creata da Ilene Chaiken e ora in mano a ...

Personaggi e interpreti di The L Word : Generation Q - i volti nuovi del sequel da Jamie Clayton a Freddie Miyares : Mancano ancora alcuni mesi al debutto autunnale su Showtime, e The L Word: Generation Q continua a prendere forma e incastrare nuovi pezzi nel puzzle del suo cast. Dopo la conferma di tre pilastri della serie originale – Jennifer Beals, Kate Moennig e Leisha Hailey – e l'annuncio di un primo gruppo di interpreti ricorrenti – Arienne Mandi, Leo Sheng, Jacqueline Toboni e Rosanny Zayas –, la produzione ha reso noti i nomi di altri nuovi ...

Generation Q - ecco i dettagli della serie tv seguito di The L Word : L’attrice comica Fortune Feimster (foto: Getty Images) S’intitolerà Generation Q la serie tv che farà da seguito ideale a The L Word, la produzione Showtime che dal 2004 al 2009 raccontò per la prima volta le storie di donne lesbiche sospese fra amore, sesso e carriera. Annunciato nell’autunno del 2017, il progetto per riportare in televisione questo titolo sta delineando in queste settimane tutti i suoi dettagli, anche in ...