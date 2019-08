Terremoto Centro Italia | tre anni dopo gli sfollati sono ancora 50mila | “Qui la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2019)è tutto fermo, non riparte niente. E a ogni scossa,, il cuore salta in gola”. L’orologio nelle aree colpite dal sisma delsembra essersi fermato alle 3,36 del 24 agosto 2016.passati treda allora, ma tutto procede a ritmi lentissimi. Quando procede: in alcuni posti le situazioni sembranoquelle della fase immediatamente successiva all’emergenza: a Castelluccio di Norcia le Soluzioni abitative d’emergenza appena consegnateinutilizzabili perché “mancano gli allacci”, a Tolentino – unico Comune del cratere a rifiutare le Sae – 250 persone, più che altro anziani o famiglie numerose, vivononei container, stanze di 2,5 metri per 5, con bagni, docce e mensa in comune. In tuttoquasile persone che tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo tuttora fuori dalla propria abitazione, tra prefabbricati (le ...

Raiofficialnews : Alle 3:36 del #24agosto2016 la terra tremò in tutto il centro Italia. A 3 anni dal #terremoto, la #Rai dedica una p… - RaiTre : Nella notte del #24agosto 2016, alle 3:36, una scossa di magnitudo 6.0 devasta il centro Italia e sconvolge la vita… - SkyTG24 : Tre anni fa il terremoto in Centro Italia, attesa per la ricostruzione -