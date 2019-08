Terremoto Centro Italia | ancora 50mila sfollati | nessuna casa ricostruita in tre anni

Terremoto Centro Italia - tre anni dopo gli sfollati sono ancora 50mila : “Qui la ricostruzione è ferma. Il nuovo governo la fissi come priorità” : “Qui è tutto fermo, non riparte niente. E a ogni scossa, ancora, il cuore salta in gola”. L’orologio nelle aree colpite dal sisma del Centro Italia sembra essersi fermato alle 3,36 del 24 agosto 2016. sono passati tre anni da allora, ma tutto procede a ritmi lentissimi. Quando procede: in alcuni posti le situazioni sembrano ancora quelle della fase immediatamente successiva all’emergenza: a Castelluccio di Norcia le Soluzioni ...

Terremoto Centro Italia - ricostruire in sicurezza si può : al via il progetto per realizzare un modello di prevenzione strutturale a 360° : Nasce la piattaforma per permettere ad amministratori, progettisti e cittadini di ricostruire in sicurezza. Il primo modello europeo di conoscenza del suolo, del sottosuolo e delle acque per pianificare la ricostruzione sicura nei 138 Comuni colpiti dal sisma di tre anni fa. Era il 24 agosto 2016, nel cuore della notte. Una scossa di magnitudo 6.0, 299 vite spezzate, centinaia di migliaia di sfollati. Poi di nuovo nel mese di ottobre, due volte. ...

La Rai ricorda il Terremoto che colpì il Centro Italia nel 2016 : la programmazione del weekend : Questo fine settimana le reti Rai ricorderanno il tragico terremoto del 24 agosto 2016 che colpì Lazio, Marche e Umbria.

Terremoto Centro Italia : “No al fai da te per rende antisismiche le abitazioni” : “No al ‘fai da te’ per rendere antisismiche le vecchie abitazioni“. È il monito dell’architetto Nicoletta Gandolfi per riuscire a prevenire il crollo di altre case nel Centro Italia, dopo che il Terremoto del 24 agosto 2016 ha ucciso sotto le macerie centinaia di persone. ”Se la parola d’ordine è sempre ‘prevenzione’, ma non è possibile ricostruire tutti gli edifici già esistenti con criteri ...

Terremoto Centro Italia - Coldiretti : calo del 70% nelle vendite : Terremoto centro Italia, Coldiretti: calo del 70% nelle vendite L'associazione: "Si scontano i pesanti ritardi della ricostruzione". In difficoltà 25 mila aziende agricole e stalle nei 131 Comuni terremotati. Crisi nel settore del latte dove si registra un -20%. Continuano le iniziative di ...

Terremoto Centro Italia - ad Arquata solo 600 residenti. Il sindaco : “Noi abbandonati - non sappiamo come andare avanti” : Delle 1.100 persone che risiedevano ad Arquata del Tronto prima del sisma del 2016, ora ce ne sono 600, 372 godono del Cas (Contributo di autonoma sistemazione); una cinquantina ha deciso di non tornare. Ad Arquata e nelle frazioni martoriate dal Terremoto del 24 agosto e del 30 ottobre 2016 è come se il tempo avesse rallentato il suo scorrere. Si verso il quarto governo da quel maledetto Terremoto in cui ad Arquata hanno perso la vita 51 ...

Terremoto Centro Italia - vicesindaco Accumoli : “Nessun passo in avanti sulla ricostruzione - il turismo stenta a ripartire” : ”La situazione è ferma a com’era l’anno scorso. Non è stato fatto alcun passo in avanti, né per quanto riguarda la ricostruzione, per la quale ci aspettavamo uno snellimento delle procedure, né per i proprietari delle seconde case, che non possono ancora tornare sul territorio in aree attrezzate. Dopo la legge 89 del 2018, che prevedeva il loro ritorno, c’è stato un anno di fermo: l’ordinanza attuativa del ...

Terremoto Centro Italia - Pirozzi : “Figura barbina - la politica non ha il coraggio di dire che bisognava agire come per il Ponte Morandi” : “Il problema della ricostruzione a rilento è a monte, il commissario straordinario di Genova per il Ponte Morandi ha agito con poteri straordinari, in un anno sono già arrivati all’inizio dei lavori. Sul Centro Italia no, perché la politica non ha il coraggio di dire che nei 30 comuni quasi distrutti bisognava agire come sta agendo il commissario di Genova. Tutto lì, è inutile che ci arrovelliamo”. Così, all’Adnkronos, ...

Terremoto Roma oggi 22 agosto 2019 : magnitudo scossa ed epicentro : Terremoto Roma oggi 22 agosto 2019: magnitudo scossa ed epicentro Registrata una scossa di magnitudo 3.4 scala Richter nel Tirreno centrale, ad una profondità di 23 chilometri, poco dopo le ore 20 di ieri 21 agosto 2019. Terremoto Atene oggi: magnitudo e danni, le ultime notizie in diretta Terremoto Roma: dove è stato localizzato La scossa è stata localizzata dall’Ingv a 62 chilometri a Ovest di Fiumicino e a 63 a Sud-Ovest di ...

Terremoto Calabria : scossa in provincia di Crotone - epicentro a ridosso della costa [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Calabria. La scossa, di magnitudo 3.2, si è verificata in provincia di Crotone alle ore 05:20. L’epicentro è stato localizzato nella costa Ionica Crotonese, mentre l’ipocentro a soli 9.1 Km di profondità. Tra i Comuni vicini, oltre Crotone, vi sono Rocca di Neto, Casabona, Strongoli, Cutro. Non si registrano danni a persone o cose. L'articolo Terremoto Calabria: scossa in ...

Terremoto Catania : scossa con epicentro a Zafferana Etnea [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificato a 1 km a ovest da Zafferana Etnea (Catania) alle 13:44:39, ad una profondità di 7 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania). L'articolo Terremoto Catania: scossa con epicentro a Zafferana Etnea [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di Terremoto in Sicilia : epicentro alle pendici dell'Etna [DATI INGV] : Una lieve Scossa di terremoto si è verificata in Sicilia nei pressi dell'Etna oggi alle ore 13.44. Secondo le stime dell'INGV, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma è stato di...

Terremoto Centro Italia : AIGAE al fianco delle popolazioni colpite - eventi nei territori ricchi di cultura e storia : “Le Guide Ambientali Escursionistiche dell’AIGAE ancora una volta saranno, come sempre hanno fatto, al fianco delle popolazioni dell’Italia Centrale colpita nel 2016 dal Terremoto. Ed ecco che con l’avvicinarsi degli anniversari si moltiplicano gli eventi nelle Marche ed in Umbria, territori che come tutti quelli dell’Italia dell’Appennino, hanno ricchezza di tradizioni, cultura e storia”: lo ha annunciato oggi, Davide Galli, Presidente ...