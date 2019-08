Temptation Island Vip | Stefano Bettarini | ‘Nicoletta Larini mi ha fatto seguire da un

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 23 agosto 2019) Difficile usicre da certi schemi mentali e lasciarsi alle spalle abitudini, specie se hanno a che fare con il carattere. Lo sa bene, che a un anno dalla partecipazione aVip con la fidanzata Nicolettasi trova a dover ancora fare i conti con la gelosia di lei. L’esperienza nel docu-reality di Canale 5 sembra non le sia servita a tenere a freno la propria insicurezza, come conferma l’ex calciatore in un’intervista al settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 21 agosto, svelando anche un aneddoto: “Lei non è guarita. La sua gelosia è aumentata. In fondo, però, va bene così, almeno non ci si annoia, anche se c’è poco da indagare. Stiamo insieme 24 ore su 24, ma Nicoletta ha comunque provato a farmida un detective quando andavo in palestra o in giro per i miei appuntamenti di lavoro e per gli ...

trash_italiano : Anche Vladimir Luxuria contro Er Faina: 'premiato con #TemptationIslandVip: per fare carriera bisogna offendere' - Agato_Agato : Biasin: Quel 'si' di Icardi in risposta alla domanda 'è l'inizio di una nuova avventura?' era riferito a Temptation… - iamexemi : RT @DrApocalypse: #TemptationIslandVip, Er Faina concorrente è una vergogna: frasi omofobe in passato -