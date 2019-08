Taylor Mega non rinuncia agli allenamenti la barca diventa la sua palestra

Fonte : musicaetesti.myblog

(Di venerdì 23 agosto 2019) L’influencernona tenersi in forma neanche quando è in vacanza e lo fa su unaa vela, e la sessione nella “galleggiante” è molto calda e surriscalda i fan che seguono l’ex corrente dell’Isola dei Famosi su “Instragram”, ha postato le foto dove fa piegamenti e esercizi al largo di Porto Cervo, utilizzando il boma dellaa vela per appendersi a testa in giù e il divanetto per tonificare il lato B. Per avere e mantenere un fisico così è necessario e indispensabile dedicare tempo e sudore alla definizione muscolare, senza mai mollare la presa. Ladedica molte oreesercizi fisici e il risultati con un corpo super tonico si vedono.

