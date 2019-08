Taylor Mega allenamenti hot in barca a Porto Cervo Le foto da cardiopalma

Taylor Mega non rinuncia agli allenamenti la barca diventa la sua palestra : L’influencer Taylor Mega non rinuncia a tenersi in forma neanche quando è in vacanza e lo fa su una barca a vela, e la sessione nella “palestra galleggiante” è molto calda e surriscalda i fan che seguono l’ex corrente dell’Isola dei Famosi su “Instragram”, ha postato le foto dove fa piegamenti e esercizi al largo di Porto Cervo, utilizzando il boma della barca a vela per appendersi a testa in giù e il divanetto per tonificare ...

“Lui no!”. Taylor Mega scatenata : non ci sta e lo affonda con parole durissime : Anche l’influencer Taylor Mega si scaglia contro la partecipazione di Damiano Er Faina a Temptation Island Vip. Una notizia che aveva scosso il mondo dello spettacolo, raccogliendo reazioni quasi ovunque negative. Personaggio controverso, con opinioni estreme e modi di ostentarle molto rudi e grevi, ha fatto successo sui social, soprattutto su Facebook, dove pubblica i video dei suoi comizi tra politica e società direttamente dalla ...

“L’allenamento più sexy della storia!”. Taylor Mega è da infarto : lato b e addominali bollenti : Sappiamo tutti quanto Taylor Mega ami ostentare il proprio fisico. Sappiamo tutti quanto la bellissima influencer curi un corpo sempre più tonico, sensuale, bollente. E se è così è merito soprattutto dei grandi sacrifici che è costretta a fare a cominciare da una dieta ferrea, senza strappi alla norma o passi falsi. Ma soprattutto grazie ad un lavoro intensivo su muscoli, gambe, ventre e braccia. Lo ha dimostrato direttamente sui ...

Gennaro Lillio “Sono single” e parla di Taylor Mega : “C’è molto” : Gennaro Lillio e Taylor Mega, ci sarà un incontro dopo la conferma della rottura con Francesca De André? Gennaro Lillio ha confermato che con Francesca De André non c’è stato nessun tipo di riavvicinamento. Negli ultimi giorni, molti hanno letto i messaggi social di entrambi i ragazzi come degli indizi che facevano pensare a un […] L'articolo Gennaro Lillio “Sono single” e parla di Taylor Mega: “C’è ...

Taylor Mega si allena in barca - gli esercizi hot per un corpo scolpito : Molta costanza e forza di volontò premiano, basta osservare il corpo di Taylor Mega per averne una conferma. L'influencer non rinuncia ai suoi allenamenti nemmeno in barca. Taylor Mega non rinuncia ai suoi allenamenti nemmeno in barca. Per avere e mantenere un fisico così è necessario e indispensabile dedicare tempo e sudore alla definizione muscolare, senza mai mollare la presa. La giovane friulana dedica molte ore agli ...

Grande Fratello - Erica Piamonte regalo durante vacanze con Taylor Mega : Ultime notizie Grande Fratello: le vacanze di Erica e Taylor continuano, le due ragazze sempre più vicine e complici Continuano le vacanze di Erica Piamonte e Taylor Mega. Le due sono inseparabili! Non è la prima volta che le abbiamo viste insieme: quando ne hanno occasione, fuggono via e si rilassano e si divertono un […] L'articolo Grande Fratello, Erica Piamonte regalo durante vacanze con Taylor Mega proviene da Gossip e Tv.

Taylor Mega contro Er Faina a Temptation : 'Misogino - personaggio stupido come la m...' : L'annuncio della presenza di Damiano Er Faina nel cast di Temptation Island Vip 2 ha fatto storcere il naso a molti. Oltre ad un folto gruppo di telespettatori, che trova fuori luogo la partecipazione del critico youtuber al programma, anche alcuni personaggi famosi si sono esposti per manifestare il loro dissenso a riguardo. A far eco allo sfogo che ha avuto ieri Francesco Chiofalo contro il romano oggi è stata Taylor Mega. La popolare ...

Taylor Mega ha un profilo fake per spiare gli ex fidanzati : Anche i vip hanno i profili "fake" e tra loro c'è Taylor Mega. La bella influencer lo ha svelato durante una storia di Instagram, rivelando anche perché lo usa. I social network pullulano di profili falsi, i cosiddetti "fake", creati dalle persone per secondi fini. Un'abitudine che sembra essere di gran moda anche tra i vip che, in questo modo, riescono a non farsi "beccare" dai fan e amici. Taylor Mega, la bionda influencer di ...

Taylor Mega infiamma la rete con topless a tempo nella notte : Ormai Taylor Mega ha abituato i suoi seguaci a mostrarsi in (s)vesti hot e trova sempre nuovi escamotage per attirare l'attenzione e aumentare le interazioni? L'ultimo è la storia hot "a tempo" che si sarebbe dovuta cancellare. Taylor Mega sta regalando un'estate di grandi soddisfazioni ai suoi estimatori, che tra le storie e i post della bella influencer friulana trovano spesso fotografie hot e accattivanti. L'ultima in ordine ...

Taylor Mega : “Famosa per i ricconi” - lei perde la pazienza e racconta tutto : Accuse pesanti a Taylor Mega, lei non resta in silenzio e racconta tutto Taylor Mega sa bene che, qualsivoglia scatto o frase che pubblicherà su Instagram, verrà sempre immersa in un mare di critiche. Ormai ci convive da tempo con quei follower che sono sempre pronti a puntarle il dito contro. Come se fosse l’attività […] L'articolo Taylor Mega: “Famosa per i ricconi”, lei perde la pazienza e racconta tutto proviene da ...