Taglio parlamentari | perché serve la nuova legge elettorale o i big prendono tutti i

Crisi governo - avanti trattativa M5S-Pd. Sì al Taglio dei parlamentari. Ora incontro Di Maio-Zingaretti : Terminato il primo incontro tra le delegazioni. Il capogruppo Andrea Marcucci: «Riunione positiva». Il Movimento: «Non andiamo a tavoli con altre forze politiche». Si lavora per arrivare a «un programma condiviso»

Il Pd pronto a votare Taglio parlamentari ma con criterio : Basta fare le cose come dilettanti allo sbaraglio. E’ il messaggio del Pd ai grillini. “Noi siamo sempre stati e

M5S a Pd : garanzie Taglio parlamentari : 17.17 Al termine dell'incontro tra Pd e M5S, per trovare una soluzione alla crisi di governo, anche fonti del Movimento registrano "un clima costruttivo". "Il M5S ha posto sul tavolo il taglio dei 345 parlamentari, per noi è un punto fondamentale e propedeutico". "Da questo dipende il dialogo sul resto. Abbiamo chiesto garanzie in merito", dice il capogruppo D'Uva, presente all'incontro con il collega Patuanelli, "Non abbiamo tavoli con altre ...

Governo - concluso vertice Pd-M5s. D'Uva : «Dal Taglio dei parlamentari dipende il dialogo». Dem ottimisti : Governo, «Niente di insormontabile», dice il Pd. «Dal taglio dei parlamentari dipende il dialogo», replica il M5S al termine dell'incontro dalle 14.15 alle 16 alla Camera...

Governo - concluso vertice Pd-M5s. D'Uva : «Dal Taglio dei parlamentari dipende il dialogo». Dem ottimisti : Governo, «Niente di insormontabile», dice il Pd. «Dal taglio dei parlamentari dipende il dialogo», replica il M5S al termine dell'incontro dalle 14.15 alle 16 alla Camera...

Il Taglio dei parlamentari è una minaccia alla democrazia : Dopo il primo giro di consultazioni, ciò che emerge e risuona nella bocca di tutti gli esponenti è l'esplicito distacco dalla poltrona, formulato in molteplici dichiarazioni. Così ha chiosato anche Di Maio in un'intervista per il Corriere della Sera: "Non mi importa della poltrona". Ciò che importa a Di Maio cos'è? Sono chiari i 5 punti di Zingaretti, meno chiaro il punto di vista capriccioso di Renzi, schizofrenico quello di Salvini. Secondo le ...

Governo - concluso vertice Pd-M5s. I dem : «Niente ostacoli insormontabili». 5S : «Garanzie su Taglio parlamentari». Salvini : «Mai con Renzi» : Governo, «Niente di insormontabile», è l'sms inviato da uno dei membri della delegazione Pd dopo la riunione che apre la trattativa con M5s per verificare una possibile...

Governo - concluso vertice Pd-M5s. I dem : «Niente ostacoli insormontabili». 5S : «Garanzie su Taglio parlamentari». Salvini : «Mai con Renzi» : Governo, «Niente di insormontabile», è l'sms inviato da uno dei membri della delegazione Pd dopo la riunione che apre la trattativa con M5s per verificare una possibile...

Di Maio avverte il Pd : “Senza il Taglio dei parlamentari non si fa niente” : Proprio nei minuti in cui le delegazioni Pd e M5S si incontrano a Montecitorio, Luigi Di Maio parla con i giornalisti e ribadisce che condizione irrinunciabile per qualsiasi trattativa è il taglio del numero dei parlamentari. “Se non c'è questo - avverte - non c'è discussione”. Poi parla della polem

Di Maio : "Taglio dei parlamentari si deve fare. Nel PD già litigano - si chiarissero le idee" : Proprio nei minuti in cui iniziava a Montecitorio l'incontro tra le delegazioni di MoVimento 5 Stelle e PD per cercare di trovare un accordo come richiesto dal Presidente Sergio Mattarella, Luigi Di Maio è stato avvistato dai giornalisti mentre andava a pranzo con alcuni suoi colleghi e gli è stata chiesta qualche dichiarazione, in particolare su quello che, al momento, è il nodo fondamentale nelle trattative, ossia il taglio dei ...

Governo - vertice Pd-M5S. Di Maio : «Conta il Taglio parlamentari». Salvini : «Mai con Renzi» : «Certo che è possibile». Così il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci ha risposto ai cronisti sulle possibilità di raggiungere un accordo con il Movimento 5...

Governo - vertice Pd-M5S. Di Maio : «Taglio parlamentari si fa» - Salvini : «Mai con Renzi» : «Certo che è possibile». Così il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci ha risposto ai cronisti sulle possibilità di raggiungere un accordo con il Movimento 5...

Governo - vertice Pd-M5S. Di Maio : «Taglio parlamentari si fa» - Salvini : «Mai con Renzi» : «Certo che è possibile». Così il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci ha risposto ai cronisti sulle possibilità di raggiungere un accordo con il Movimento 5...

Alle 14 il primo incontro tra Pd e M5S Renzi attacca Gentiloni. Di Maio : guerre di audio - ma conta Taglio parlamentari : L’ex premier ha preso di mira il presidente del Pd e ha poi minacciato: «Non è detto che il Pd arrivi tutto insieme Alle elezioni»