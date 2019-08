Superbike | Alvaro Bautista sposa il progetto Honda! Lascia la Ducati | biennale con HRC

Superbike - Mondiale 2020 : Scott Redding sostituirà Alvaro Bautista sulla Ducati la prossima stagione : Il 2020 riporterà il britannico Scott Redding tra i grandi del Motociclismo dopo che il team Aruba di Ducati ha ufficializzato oggi l’accordo per un suo passaggio nel Mondiale Superbike nella prossima stagione su quello scomodo sedile che lascerò vacante lo spagnolo Alvaro Bautista. Redding milita attualmente nella British Superbike dove si sta comportando molto bene nonostante la pochissima esperienza dei tracciati sui quali si corre il ...

Superbike : Alvaro Bautista rompe con la Ducati - nella prossima stagione correrà con la Honda : Solitamente la lunga pausa estiva del Mondiale Superbike (che si concluderà solamente a settembre con il Gran Premio del Portogallo) rappresenta il momento ideale per parlare di futuro. Anche in questo 2019 i movimenti e le trattative non sono mancate, con una tra queste che ha davvero lasciato tutti a bocca aperta. Come riportano diverse fonti, infatti, Alvaro Bautista lascerà la Ducati nel campionato 2020. Lo spagnolo ha scelto la Honda (che ...

Superbike - Alvaro Bautista : “Il titolo è ormai irraggiungibile - cercherò di chiudere al meglio la stagione” : La stagione di Alvaro Bautista sta letteralmente crollando da tutte le parti. In poche settimane, infatti, ha collezionato una serie incredibile di cadute che lo hanno fatto passare da un ampio margine di vantaggio in classifica, al secondo posto a ben 81 lunghezze dal lanciatissimo Jonathan Rea di questo periodo. Il campione del mondo sta approfittando manche dopo manche della crisi dello spagnolo, mettendolo ormai all’angolo del ring ...

Superbike - GP USA 2019 : Jonathan Rea vuole arrivare alle vacanze in fuga - Alvaro Bautista deve reagire : +49 punti. Questo è l’incredibile margine di vantaggio accumulato da Jonathan Rea dopo la vittoria di ieri sera nella gara-1 del GP degli USA 2019 di Superbike. Il campione del mondo in carica, seguendo il celebre proverbio, sta “battendo il ferro finchè è caldo” collezionando la quinta vittoria consecutiva e fregandosi le mani per l’ennesima uscita di scena del suo rivale numero uno Alvaro Bautista. Lo spagnolo, infatti, ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : riparte la rincorsa di Jonathan Rea nei confronti di Alvaro Bautista : Il Mondiale Superbike 2019 entra nella sua fase più calda, e non solamente per il periodo dell’anno che stiamo vivendo. Nei due prossimi weekend, infatti, sono in arrivo quattro manche di capitale importanza per il prosieguo del campionato tra Donington Park e Laguna Seca che anticiperanno la lunga sosta estiva che si concluderà come consuetudine, con la trasferta portoghese a Portimao nel fine settimana del 7-8 settembre. Tornando al ...

Superbike - Alvaro Bautista : “SBK o MotoGP - voglio comunque rimanere in Ducati” : Anche se il fine settimana di Misano non ha portato grandi sorrisi ad Alvaro Bautista, dato che il suo vantaggio in classifica si è ridotto a sole 16 lunghezze sul rivale diretto Jonathan Rea, si è trattato della occasione giusta per parlare del suo futuro che, a quanto pare, si tingerà ancora di rosso Ducati, in qualunque modo. “Non so correrò in MotoGP o Superbike nella stagione 2020, ma di sicuro sarò con il team di Borgo ...