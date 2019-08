Subito il taglio del parlamentari e rispetto per Conte Le condizioni di Di

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 23 agosto 2019) Ildei“si fa, non si rinvia, non ha senso. In politica per anni abbiamo sentito dire lo faremo, lo faremo. È ora di fare adesso, non domani. Se c’è volontà si fa adesso, è già calendarizzato”. Così il capo politico di M5S in un’intervista al Corriere della Sera sul dialogo avviato col Pd per la formazione di un nuovo governo.Nell’intervista Di Maio espone i due “principi” di partenza dei 5 Stelle per un’intesa con i Dem: da un lato, appunto, ilimmediato deie dall’altro il “dovuto al presidente Giuseppe”.Andrà avanti la legislatura?“Dipende dagli altri”, risponde Di Maio. “Sappiate che l’alternativa è correre il rischio che aumenti l’Iva per milioni di famiglie e che ...

