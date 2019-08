Squali a rischio estinzione | il tag satellitare potrebbe salvarli FOTO

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2019) In questi giorni i primi 4‘sentinella’ della specie Verdesca (Prionace glauca) stanno nuotando nelle acque del basso Adriatico ‘raccontando’ in diretta dettagli sul loro comportamento, come durata di immersione e spostamenti, grazie a speciali TAG satellitari precedentemente applicati dai ricercatori sugli animali. È entrato così nel vivo il progetto Safesharks del WWF, condotto insieme a COISPA e INCA e che vede la collaborazione della comunità di pescatori di Monopoli, la più importante dell’Adriatico per quanto riguarda la pesca del pesce spada. I 4 animali ‘taggati’ , tutti di un metro e mezzo circa di dimensione, sono stati i primi ad essere marcati nelle acque a nord del Gargano durante le normali battute di pesca. Dai primi dati sembra che gli animali si stiano spostando verso sud ma in autunno si avranno maggiori dettagli che verranno analizzati in maniera ...

News24Italy : #Animali: squali e razze a rischio estinzione, minacciate da pesca e plastica - fisco24_info : Animali: squali e razze a rischio estinzione, minacciate da pesca e plastica : -