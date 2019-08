Sport | Ancelotti accoglie Lozano e punta in alto lotteremo per vincere

CorSport : Verdi aspetta solo che Ancelotti ratifichi l’intesa del Napoli con il Torino : Il destino di Verdi è nelle pieghe che prenderà il mercato del Napoli. Manca ancora un tassello. Appena si chiuderà con un nuovo arrivo, Verdi passerà al Torino. L’accordo è già concluso da tempo. Dieci milioni per il prestito oneroso e altri dieci per il riscatto nel 2021. Se, nel frattempo, il Torino dovesse cederlo, i proventi sarebbero divisi a metà tra i due club. Ma serve ancora un innesto. Che sia James Rodriguez o Icardi o un altro ...

CorSport : James continua a sentire Ancelotti - se non ci sarà spazio al Real verrà a Napoli : Nonostante abbia vinto la sua personale battaglia con Zidane James si trova ancora in panchina, non un solo minuto giocato per il colombiano con il Real Madrid in questa stagione. Il che significa nessuna certezza. E questo lo sa bene James che, come riporta il Corriere dello Sport, non ha mai chiuso i suoi rapporti con il Napoli James Rodriguez non ha mai smesso di sentire gli Ancelotti: Carlo, dunque senior, è come un padre, e Davide, quindi ...

TuttoSport : Ancelotti blocca l’uscita di Verdi. Prima deve arrivare Lozano : Secondo quanto scrive Tuttosport, è Carlo Ancelotti a bloccare la partenza di Simone Verdi verso Torino. Il tecnico ha vincolato l’addio dell’attaccante all’arrivo di Lozano. Solo quando De Laurentiis avrà chiuso con il messicano, l’ex granata tornerà nella sua vecchia squadra. L’accordo tra Napoli e Torino è già stato raggiunto, si devono solo limare alcuni dettagli. L’intesa prevede un prestito oneroso della ...

CorSport : Ancelotti chiama Icardi. De Laurentiis vuole battere sul tempo la Juve : Dopo la telefonata di De Laurentiis a Wanda Nara, entra in campo anche Ancelotti. Il Corriere dello Sport scrive che il tecnico ha chiamato Mauro Icardi. Una telefonata che l’argentino si aspettava, poiché era stato lo stesso presidente ad annunciare alla moglie-agente che sarebbe arrivata. La telefonata di Ancelotti Ancelotti è un allenatore con cui i calciatori dialogano volentieri, scrive il quotidiano, abituato com’è a trattare direttamente ...

CorSport : Ancelotti pronto a chiamare Icardi. È lui la garanzia del Napoli : Sul Corriere dello Sport “il tour telefonico internazionale” di Carlo Ancelotti. Il tecnico ha compiuto un personalissimo giro del mondo, telefonando a Manolas, ad Elmas, a Lozano e James, mettendoci la faccia e l’impegno per convincere i calciatori ad abbracciare il progetto del Napoli. Ora, scrive il quotidiano, ha già il numero di Icardi in agenda. Carlo Ancelotti ha attraversato il calcio e ne ha colto l’evoluzione ...

CorSport : Ancelotti vuole James - De Laurentiis preferisce Icardi : E’ incredibile pensare che il destino di un solo giocatore possa influenzare gli equilibri di un intero campionato. Lo scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Il giocatore in questione, naturalmente, è Mauro Icardi. “E’ buffo pensare che sia proprio un ripudiato, peraltro di una squadra italiana, a riempire i sogni agostani dei nemici dell’Inter. Che con Icardi ha deciso di prendersi un bel ...

CorSport : Elmas - testa alta e calcio verticale - quello che piace ad Ancelotti : Non ha ancora vent’anni (li compirà il prossimo 24 settembre) ma Eljif Elmas ha già sorpreso per intraprendenza, intelligenza tattica e qualità. E soprattutto per l’idea di calcio verticale che è alla base delle idee di Carlo Ancelotti. Il tecnico, del resto, lo ha voluto fortemente, scrive il Corriere dello Sport. Pensa che possa diventare anche più forte di Barella e ha spinto il club partenopeo affinché lo portasse in squadra. Non è stato ...

CorSport : Gianluca Gaetano è la prova del fiuto di Ancelotti per i talenti : Gianluca Gaetano aveva colpito Ancelotti sin dagli allenamenti della scorsa stagione. Il suo è un vero fiuto per scoperte del genere, scrive il Corriere dello Sport. Il tecnico lo ha schierato in Coppa Italia contro il Sassuolo, poi con Spal e Bologna alla fine del campionato, e adesso contro il Liverpool (30 minuti) e con il Marsiglia (un tempo intero). Il prossimo passo sarà probabilmente vederlo in campo nella doppia sfida americana contro il ...

TuttoSport – James ha detto no al Napoli - teme che De Laurentiis non confermi Ancelotti : Ancora in stallo l’operazione James Rodriguez. Dalla Spagna non arrivano segnali in nessuna direzione per l’attaccante colombiano che è in bilico tra la permanenza e la cessione. Ma l’edizione odierna di Tuttosport riporta un particolare mai uscito e che farebbe cambiare le carte in tavola per il Napoli che invece pensa di avere in tasca l’ok di James e che il suo unico ostacolo sia il Real Madrid Il colombiano avrebbe ...

CorSport : Pépé pronto a esibirsi sull’Olimpo con Ancelotti alle spalle : È durato tre ore l’incontro di De Laurentiis con Samir Khiat, Michael N’cho e Aboubakar Traorè, manager di Nicolas Pépé. A sorpresa, ieri, sono atterrati a Dimaro per incontrare il Napoli, mentre tutti aspettavano Jorge Mendes per discutere l’affare James Rodriguez. L’accordo con il Lille, squadra di provenienza del francese, non è mai stato un problema, scrive il Corriere dello Sport. I due club avevano già trovato l’accordo per una base di 65 ...

CorSport : Le possibili scelte di modulo di Ancelotti con Pépé e Icardi : L’assetto del Napoli sarebbe molto diverso con Pépé rispetto a come sarebbe con Icardi. Il Corriere dello Sport ipotizza le scelte di modulo che farebbe Ancelotti. Nel caso in cui andasse in porto la trattativa con l’argentino, il Napoli potrebbe puntare sul 4-2-3-1, con Icardi unica punta di riferimento davanti ai tre trequartisti. Oppure potrebbe continuare con il 4-4-2 schierandolo in coppia con Milik o Mertens. Se invece arrivasse Pépé, ...

CorSport : Ancelotti a Giuntoli : “Cristiano - chiudi per Elmas - lo voglio a Dimaro” : Il Corriere dello Sport racconta un retroscena dell’acquisto di Elmas. Il centrocampista è stato espressamente chiesto da Ancelotti al ds partenopeo Giuntoli. “Cristiano, chiudi per Elmas. Lo voglio per gli ultimi giorni di ritiro” Queste le parole che il quotidiano attribuisce al tecnico, aggiungendo: “Settimane di trattative, poi l’affondo decisivo arrivato su esplicita richiesta del tecnico che lo ha voluto ...

CorSport : Tutino vuole una chance in A e Ancelotti potrebbe dargliela : Uno dei gol segnati dal Napoli contro il Feralpisalò, il quinto, è stato di Gennaro Tutino. Reduce da una buona stagione a Cosenza, compirà 23 anni ad agosto. Il Corriere dello Sport scrive di lui che “è un esterno offensivo rapido che vede la porta e di grande personalità, un altro talento del settore giovanile che il Napoli si gode e intende coccolare ancora a lungo”. Su di lui ha chiesto informazioni il Benevento di Vigorito, che lo ha ...