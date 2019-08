Sonia Bruganelli in viaggio su un jet privato ma un dettaglio fa impazzire il web : Sonia Bruganelli viaggia su un jet privato in compagnia di un’ amico, ma i fan più sospettosi: «Tradisce Paolo Bonolis?». In questi giorni, la Bruganelli è in vacanza a Formentera con tutta la famiglia. Ieri sera però l’imprenditrice ha postato un video su “Instagram” che la vede ritratta su un aereo privato insieme al suo migliore amico Alessandro Boero. Sonia Bruganelli stuzzica i fan con un hashtag sibillino #vuelingairlines, ...

Sonia Bruganelli pubblica una foto su instragram - il commento inaspettato di Marina Di Guardo mamma della Ferragni : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è solita pubblicare sui social tanti attimi della sua vita attiranto spesso commenti poco piacevoli. La Bruganelli, però, è andata...

Sonia Bruganelli in bikini su Instagram : la moglie di Bonolis è stupenda : 45 anni e un fisico mozzafiato: Sonia Bruganelli conquista Instagram mostrandosi per la prima volta in bikini. Bella e senza filtri, la moglie di Paolo Bonolis è una star dei social. Dopo una lunga stagione televisiva, segnata come sempre da grandi successi, Sonia e Paolo hanno deciso di concedersi un po’ di relax insieme a tutta la famiglia. La coppia è volata prima a Formentera, poi ha raggiunto il Lago di Braies, infine è approdata in ...

Sonia Bruganelli con Paolo Bonolis : "La nostra storia non è a portata di tutti" - : Novella Toloni La moglie del popolare conduttore ha pubblicato sui social alcuni scatti "rubati" da una rivista di gossip sulla loro ultima vacanza in famiglia. Ma le parole della donna non sono affatto piaciute ai follower che l'hanno duramente criticata Sonia Bruganelli ha di nuovo infiammato il web. L'ultimo post pubblicato sui social, dove appare insieme al marito Paolo Bonolis, ha scatenato l'ennesima polemica tra lei e i suoi ...

Sonia Bruganelli - massacrata ancora. La pesantissima accusa : "Con tutto quello che guadagni - a tua figlia..." : Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis ha mostrato sua figlia Silvia (dalla nascita affetta da problemi di deambulazione) mentre abbraccia la sorella minore. La foto è stata pubblicata dalla stessa Bruganelli su Instagram e, in pochissimo tempo, il post ha ricevuto migliaia di commenti teneris

Sonia Bruganelli al centro del mirino per il video con il cane pubblicato su Instagram : Sonia Bruganelli nuovamente al centro di una polemica social. Questa volta la moglie di Paolo Bonolis è finita nel mirino dei fan per un video su Instagram che ritrae un cane a bordo di un monopattino. La divertente clip ha fatto però storcere il naso a molti utenti: il cagnolino ammaestrato sarà stato maltrattato? “Poverino… Ha preso una barca di legnate per far ridere imbecilli!” osserva qualcuno. “Anche se è buffo è evidente che è ...

