Sondrio | elicottero dell' esercito atterra tra i tetti | tre feriti

Sondrio - elicottero atterra in un’area affollata : 3 feriti : Sondrio, elicottero atterra in un’area affollata: 3 feriti Il velivolo dell’Esercito ha effettuato una manovra di emergenza in una zona vicina a un parco giochi e a un bar. Alcuni tetti si sono scoperchiati e delle lamiere hanno colpito un 65enne, un 18enne e un bimbo di 10 anni. Si indaga sulle cause ...