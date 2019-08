Sondaggi politici | la Lega perde il 3% | il M5S guadagna quasi il 4% | per il PD +2%

Sondaggi politici : la Lega perde il 3% - M5S e PD in salita : In piena crisi di governo Tecnè ha volto un Sondaggio per verificare le intenzioni di voto in questa complicatissima fase e il quadro è quello di una Lega sempre primo partito, ma in calo di consensi, mentre il M5S, che era messo malissimo, si riprende e continua a risalire anche il PD. Tuttavia, il dato più importante di tutti è un altro: ben il 48,3% degli intervistati, ossia, in proiezione, quasi la metà degli elettori, si è detto incerto ...

Sondaggi politici Tecne : Lega in calo (-3%) - crescono Pd e M5S : il 48% non sa o non vota : La Lega resta il primo partito, ma potrebbe pagare l'evoluzione delle cose in seguito alla caduta del governo. E' quello che emerge dai dati pubblicati da Tecne e ripresi da Tgcom24. Il Carroccio, infatti, fa segnare un calo del 3% che si accompagna ad una crescita di Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, rispettivamente seconda e terza forza politica dello scenario politico italiano. Al momento le distanze per Salvini restano ...

Sondaggi politici - la crisi di governo porta in basso la Lega : M5s sopra il 20% : Un Sondaggio elettorale realizzato dall'Istituto Tecné fotografa la reazione degli italiani dopo l'apertura della crisi di governo: la Lega perde terreno, recupera il Movimento 5 Stelle, cresce il Partito Democratico. Ma cresce anche in modo vertiginoso il numero di elettori incerti o astenuti.Continua a leggere

Sondaggi politici - Lega sopra al 40% secondo Sgarbi : 'Ho dati riservati' : L'Italia osserva con attenzione quanto sta accadendo in ambito politico: presto si saprà se si dovrà tornare alle urne o, invece, se il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ravviserà la presenza di margini per formare una nuova coalizione all'interno di questa legislatura. Chi si augura di andare alle elezioni al più presto possibile è la Lega che, forte dei Sondaggi che la accreditano come grande favorita, vorrebbe capitare il consenso ...

Sondaggi politici - dopo la crisi di governo la Lega vola al 38% : Un Sondaggio elettorale realizzato dall'Istituto Noto per la trasmissione di RaiTre Agorà riporta un dato che avrebbe del clamoroso: dopo la crisi di governo i consensi per la Lega di Matteo Salvini sarebbero saliti addirittura al 38%. Male il Movimento 5 Stelle, al 16,5%, molto bene Fratelli d'Italia all'8%.Continua a leggere

Sondaggi politici Elettorali/ Crisi Governo : per il 41% sarà governo PD-M5S : Sondaggi Elettorali, Crisi di governo e intenzioni sui leader Politici: il 41% degli 'addetti ai lavori' convinto che ci sarà un nuovo governo PD-M5S-Leu

Sondaggi politici - il 60% degli italiani pensa che Conte abbia battuto Salvini in Aula : Secondo un Sondaggio condotto per Ansa.it da GPF Inspiring Research il duello che ha avuto luogo in Senato ieri tra il premier Giuseppe Conte il ministro degli Interni Matteo Salvini, ha avuto un chiaro vincitore: il presidente del Consiglio, che ieri sera si è dimesso. Il Sondaggio è stato condotto con 609 interviste, spalmate sull'intero territorio nazionale, nelle giornate di ieri e di oggi, su un campione con estrazione casuale ...

Sondaggi politici Youtrend : Lega con FI e FdI può vincere in tutti i collegi uninominali : La fine del sodalizio tra Lega e Movimento Cinque Stelle è ormai definitiva, con Conte che ha dichiarato conclusa l'esperienza di governo. Resta da capire quali scenari si apriranno per l'Italia. C'è attesa per scoprire se davvero si riuscirà a costituire una nuova maggioranza parlamentare che potrebbe indurre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad affidare il mandato ad un potenziale nuovo premier, allontanando, per il momento, la ...

Sondaggi politici - se Conte cade e si va al voto maggioranza bulgara per il centrodestra : Nel giorno in cui Giuseppe Conte si recherà al Senato della Repubblica per le comunicazioni relative alla crisi di governo aperta da Matteo Salvini in pieno agosto, è interessante capire se e quanto gli italiani abbiano cambiato idea dopo queste ultime turbolente settimane. In effetti, se molti autorevoli Sondaggisti confermano un calo del consenso nei confronti della Lega di Matteo Salvini, allo stesso tempo il quadro di fondo non cambia: se si ...

Sondaggi politici elettorali : ultimi dati agosto partito per partito : Sondaggi politici elettorali: ultimi dati agosto partito per partito Anche se siamo ancora nel pieno dell’estate, la politica nostrana non è mai stata così in fermento. La crisi di governo innescata da Salvini nella prima metà di agosto ha obbligato i partiti ai massimi regimi, per cercare di approfittare le forti e improvvise turbolenze che hanno colpito l’esecutivo. In periodi di crisi la volatilità del voto (ovvero, i cambi ...

Sondaggi politici - la crisi di governo penalizza la Lega : Nella lettura degli istituti specializzati in Sondaggi elettorali, il confuso percorso della crisi di governo aperta da Matteo Salvini avrebbe determinato un calo di consensi nei confronti della Lega. Che sarebbe al di sotto del 35% e in trend negativo per la prima volta dopo le elezioni europee. Un quadro che sembra essere destinato a mutare, almeno nella lettura degli esperti del settore. \\Come ha spiegato ad esempio Weber, di Ixé, a ...

Sondaggi politici e taglio parlamentari - Telese su Pd e M5S : 'Per loro diritto di tribuna' : L'ultimo intervento di Matteo Salvini non ha fatto che confermare il fatto che la Lega, ad oggi, ha un unico obiettivo: le elezioni il prima possibile. Un orizzonte che servirebbe, evidentemente, a rinnovare il valore della democrazia in Italia, ma che nel Carroccio si vede di buon occhio anche e soprattutto per concretizzare quei dati che oggi vedono la Lega oltre il 35% in moltissimi Sondaggi. Oggi, però, resta da capire come sceglieranno di ...

Sondaggi politici YouTrend : Lega - Fi e Fdi potrebbero avere la più grande maggioranza della storia : Matteo Salvini, nel corso del suo ultimo intervento in Senato, ha ribadito come, a suo avviso, l'Italia nel suo immediato futuro politico abbia un solo orizzonte possibile: elezioni il prima possibile. Una prospettiva che naturalmente non può che ingolosire una Lega che, stando a quelle che sono le rilevazioni dei Sondaggi, pare destinata a essere il partito candidato a stravincere la prossima tornata elettorale, con possibilità di guidare con ...

Sondaggi politici Demos : gli adulti e il futuro dei giovani : Sondaggi politici Demos: gli adulti e il futuro dei giovani “I giovani sono l’oggi: non sono il futuro. Se pensiamo che i giovani siano il futuro, nel frattempo perdono le speranze e le illusioni e si addomesticano”. Le parole di Papa Francesco rilasciate pochi mesi fa nella sede romana di Scholas Occurrentes si sono perse nel vento. Basta dare un’occhiata ai risultati di un Sondaggio Demos per Il Gazzettino che ha chiesto ...