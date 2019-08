Sole cuore amore film stasera in tv 23 agosto | cast | trama | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di venerdì 23 agosto 2019)è ilin tv venerdì 232019 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Daniele Vicari. Ilè composto da Isabella Ragonese, Eva Grieco, Francesco Montanari, Francesco Acquaroli, Giulia Anchisi, Chiara Scalise, Noemi Abbrescia, Marzio Romano Falcione, Ines Tocco, Giordano De Plano, Paola Tiziana Crucciano.in tv:Eli ha quattro figli, un marito disoccupato e un lavoro lontano. Si deve infatti svegliare all’alba e affrontare un viaggio di due ore a bordo di pullman, metropolitane e autobus per raggiungere il Bar in zona Tuscolana a Roma dove fa la barista. È brava con i clienti nonostante faccia quel lavoro in nero e sottopagata. Ma per ...

SabrinaSalerno : Dammi tre parole: sole, cuore e amore. #?? #?? #Summer2019 #Sardegna #sole #cuore #amore #Sabrina #SabrinaSalerno - vicaridaniele : RT @MarcelloKetta: Su Rai Tre alle 21.10 stasera Sole Cuore Amore, 2016. Buon film diretto e sceneggiato da @vicaridaniele se potete guarda… - MarcelloKetta : Su Rai Tre alle 21.10 stasera Sole Cuore Amore, 2016. Buon film diretto e sceneggiato da @vicaridaniele se potete g… -