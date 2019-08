Snapfire è il nuovo eroe in arrivo su Dota 2

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 23 agosto 2019) Il prossimoche arriverà su2 si chiama, un vecchio folletto che cuoce biscotti, porta un fucile da caccia e cavalca una gigantesca lucertola che vomita lava. Valve ha fatto l'annuncio oggi, durante il torneo di2, The International, e l'arriverà in futuro attraverso un aggiornamento.Attualmente non sono ancora disponibili ulteriori dettagli riguardo le sue abilità , tuttavia Valve ha pubblicato un trailer di annuncio. L'unica descrizione esplicita fornita da Valve è cheè "unesplosivo che arriverà su2", ma dal video è possibile notare alcune delle armi disponibili, delle pistole ed un fucile. Probabilmente anche la lucertola avrà qualche abilità, ma dovremo attendere qualche dettaglio in più da Valve.sarà disponibile probabilmente entro questo autunno. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer di annuncio.Leggi ...

