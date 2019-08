Sicilia | forti temporali dopo tanta siccita' | disagi tra Ragusa ed Enna

Fonte : inmeteo

(Di venerdì 23 agosto 2019)un lungo periodo siccitoso la pioggia è tornata a bagnare, seppur a macchia di leopardo, le aree interne della. È bastato l'ingresso di infiltrazioni fresche da nord, all'interno della...

InMeteo : NEWS: Sicilia: forti temporali dopo tanta siccità, disagi tra Ragusa ed Enna - wer_little : @Isaacakaike1 @bimbadigemma Certo che se non si beccano nemmeno in sicilia nello stesso periodo son strani forti eh ??... Notte - BottoDavide : @enpaonlus In sicilia e’ normale e’ nella loro cultura, lo fanno per sentirsi forti, dei veri uomini -