Serie A | il prossimo campionato avrà una vasta copertura televisiva internazionale

Pallavolo - ufficializzato il roster del Club Italia Crai per il prossimo campionato di Serie A2 femminile : La squadra federale, di base al Centro Pavesi di Milano, sarà composta da 15 atlete e per il terzo anno consecutivo verrà guidata dal tecnico Massimo Bellano In vista della prossima stagione è stato definito l’organico del Club Italia Crai che prenderà parte al campionato di A2 femminile 2019-2020 (girone A). La squadra federale, di base al Centro Pavesi di Milano, sarà composta da 15 atlete e per il terzo anno consecutivo verrà guidata ...

Serie B - le quote per la vincente del prossimo campionato : favorito l’Empoli : Dopo la presentazione del calendario è già tempo per l’analisi della prossima stagione di Serie B. Cristian Bucchi, arrivato poche settimane fa sulla panchina dell’Empoli, è la prima scelta dei quotisti nelle scommesse su chi arriverà al primo posto nel prossimo campionato : nelle quote 888sport gli azzurri sono favoriti, a 3,50, seguiti da un’altra squadra appena retrocessa dalla Serie A, il Chievo, offerto a 5,00. A ...

Need for Speed Heat sarà il prossimo capitolo della Serie? : EA ha deciso di non mostrare all'E3 di quest'anno il nuovo titolo appartenente al franchise di Need For Speed, ma a quanto pare sembra che qualcuno sappia già il nome del prossimo gioco.Need For Speed Heat, così sembra chiamarsi il nuovo gioco, potrebbe arrivare sugli scaffali di tutto il mondo a partire da quest'anno. Il sito austriaco Gameware sembra avere già il gioco in preordine sia su PlayStation 4 che su Xbox One. L'immagine pubblicata ...