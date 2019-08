Serbia-Italia | la furiosa rimonta degli azzurri non basta | la squadra di Djordjevic si

Basket - Torneo di Shenyang 2019 : l’Italia rimonta la Serbia ma alla fine cede per 71-65 : Nella partita inaugurale dell’AusTiger Cup giocata a Shenyang, ultimo test in vista dei Mondiali di Cina che iniziano il 31 agosto, l’Italia ha perso con onore dalla Serbia per 71-65, punteggio ben diverso dal 96-64 subito sei giorni fa dagli stessi avversari nell’Acropolis Tournament di Atene. La partita comincia senza Alessandro Gentile, il figlio di Nando resta fuori per una dorsalgia che tuttavia, da quanto dice il sito FIP, non sembra ...

Italia-Serbia basket oggi - Torneo di Shenyang 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si disputa quest’oggi Italia-Serbia, partita d’apertura del Torneo AusTiger che si gioca tra Shenyang e Anshan. Seconda gara in pochi giorni tra le due formazioni, dopo quella giocata all’OAKA di Atene e vinta dai serbi in maniera nettissima. Rispetto ad allora ci sarà qualche modifica, soprattutto da parte italiana, con il rientro tanto di Danilo Gallinari quanto di Gigi Datome. La Serbia, che ha già dovuto salutare Dragan ...

Basket - Torneo di Shenyang 2019 : Italia agli ultimi test contro Serbia - Francia e Nuova Zelanda prima dei Mondiali : Si avvicina per l’Italia il Torneo AusTiger, che si disputa tra Shenyang e Anshan, in Cina, e mette gli azzurri, agli ultimi test prima dei Mondiali, di fronte a Serbia, Francia e Nuova Zelanda tra il 23 e il 26 agosto. Meo Sacchetti è pronto a mettere insieme gli ultimi dati a propria disposizione prima di operare gli ultimi due tagli che porteranno il roster azzurro a 12 giocatori, quelli che viaggeranno verso Foshan. Saranno sfide ...

Volley femminile - Europei 2019 : le favorite. Duello Italia-Serbia; Russia - Turchia ed Olanda pronte a inserirsi : Serbia, Italia, Russia, Olanda, Turchia. Sono queste, in rigoroso ordine di forza, le grandi favorite per la conquista degli Europei 2019 di Volley femminile che si disputeranno dal 23 agosto all’8 settembre. Un quintetto di lusso partirà davanti a tutte le altre compagine che parteciperanno a questa rassegna continentale, per la prima volta aperta a 24 Nazionali: le cinque big hanno una marcia in più e hanno tutte le carte in regola per ...

Basket - Italia sbarcata in Cina per il torneo di Shenyang : venerdì la prima sfida contro la Serbia : La Nazionale Italiana di Basket ha raggiunto Shenyang, dove parteciperà ad un torneo con Serbia, Francia e Nuova Zelanda Con il volo Atene-Pechino e il successivo trasferimento a Shenyang, la Nazionale è arrivata in Cina nel corso della nottata Italiana (prima mattina cinese). Ad accogliere la squadra, all’arrivo nell’aeroporto del capoluogo della Manciuria, oltre ad un folto gruppo di tifosi con bandiere cinesi e gigantografie dei ...

Volley femminile - Europei 2019 : inizia la grande avventura dell’Italia. Le azzurre lanciano il guanto di sfida alla Serbia : L’Italia si presenterà agli Europei 2019 di Volley femminile come una delle grandi favorite per la conquista del titolo, la nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per puntare al terzo successo della propria storia dopo quelli del 2007 e del 2009. Sono passati dieci anni dall’ultimo sigillo e le azzurre vogliono rompere il digiuno, il nuovo ciclo di Mazzanti insegue l’apoteosi nella rassegna continentale che scatterà il ...

Basket : per l'Italia pesante ko contro la Serbia al torneo Acropolis : Ancora un ko pesante per l'Italia di Meo Sacchetti al torneo dell'Acropolis di Atene. Dopo quello di ieri all'esordio contro i padroni di casa

VIDEO Italia-Serbia 64-96 - Torneo Acropolis 2019 : highlights e sintesi della partita : Dopo la sconfitta all’esordio contro la Grecia (83-63), la Nazionale italiana di basket è caduta anche nel suo secondo incontro del Torneo dell’Acropolis ad Atene (Grecia) contro la Serbia, ancora con un ko pesante (64-96). Per la selezione di coach Meo Sacchetti, prosegue in maniera non semplice, quindi, il cammino verso i Mondiali di Cina, dopo le tensioni portate dal taglio di Pietro Aradori. Italia-Serbia, ad ogni modo, è stata ...