Sequestri e ordinanze | il tempismo dei giudici

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 23 agosto 2019) Fausto Biloslavo Fascicoli aperti e sigilli alle imbarcazioni. Poi lasciate libere di tornare in mare«bluff», tempistiche curiose e le Ong che considerano iitaliani come alleata. Qual è il sistema perfetto per fare sbarcare migranti, anche se clandestini, in Italia? Un decreto di sequestro dei pm, che scorta la nave dei talebani dell'accoglienza in porto e fa scendere tutti. Peccato che dopo un po' l'imbarcazione della Ong viene dissequestrata e torna a recitare lo stesso copione. Non solo: il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina si perde nei meandri e tempi della giustizia. E gli estremisti dell'accoglienza, che dovrebbero venire perseguiti, ringraziano, come ha fatto ieri Open Arms con un tweet: «Giorno 1. Quello in cui la giustizia italiana ha restituito alle persone a bordo la loro umanità». La nave della Ong spagnola ha sbarcato 83 migranti ...

