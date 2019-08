Sarah Michelle Gellar sarà la protagonista di Other People’s House per FOX

Fonte : dituttounpop

(Di venerdì 23 agosto 2019)diPeople’s, un progetto televisivo per FOX dai creatori di Ringer, Eric Charmelo e Nicole Snyder.manca dalla tv in un ruolo daormai dai tempi di The Crazy Ones, la comedy di CBS con Robbie Williams. L’attrice però sta preparando il suo ritorno in prime time con una nuova serie creata da Eric Charmelo e Nicole Snyder, già creatori di Ringer, serie che ha visto lanei panni delle due protagoniste gemelle su The CW. La serie si chiamaPeople’ss, si tratta ancora di un progetto alle prime fasi di sviluppo che se ordinato andrà in onda su FOX probabilmente nella stagione televisiva 2020/2021.ladella serie prodotta da Universal TV e FOX Entertainment. Scritta da Charmelo e Snyder,People’sè descritta come un ...

SerieTvserie : “Other People’s Houses”: Sarah Michelle Gellar sarà protagonista della potenziale dramedy di Fox - AmorexleserieTV : #OtherPeoplesHouses: Sarah Michelle Gellar sarà protagonista della potenziale dramedy di Fox - Avgercutie : RT @BHXG90: Sarah Michelle Gellar che ha in programma due nuove serietv ?? se è un sogno non svegliatemi ???? -